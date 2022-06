Papão goleia Terra Alta pelo Campeonato Paraense sub-20

O Paysandu Sport Club acabou com a raça do Terra Alta pelo humilhante placar de 5 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense de Futebol na categoria sub-20, disputado no campo número um do Centro Esportivo da Juventude (Ceju), na tarde da segunda-feira, 13. Com três gols marcados ainda no primeiro tempo, com Giovanni, Éric e Júlio Cezar, e outros dois na etapa final, de Eduardo e Juan Pitbull, o Papão conseguiu a vitória e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase de competição, duas rodadas antes do fim da fase de grupos.



O próximo jogo do Paysandu Sport Club válido pelo Campeonato Paraense da categoria será neste sábado, 18, contra o Curumins, no Campo do Pedreira, no distrito de Mosqueiro, em Belém, às 9h30. A partida promete e os torcedores do Sub-20 são convidados a fazerem parte desta festa.



Imagem: Breno Nicácio/Agência Paysandu