Papão já está em Recife e vai treinar a semana toda

Um dia após enfrentar e vencer o Floresta-CE pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a delegação do Paysandu desembarcou, na cidade de Recife, onde a ficará até a partida do próximo sábado (3), contra o Santa Cruz-PE. O desembarque aconteceu na tarde desta segunda-feira, 28, com a equipe bastante entusiasmada diante do resultado sob o comando do professor Vinícius Eutrópio, que irá treinar com o grupo por toda esta semana. Haverá dias de treinos de manhã e de tarde, segundo divulgou a diretoria bicolor hoje e seu site oficial.



O grupo recebeu, no Recife, mais dois atletas que não haviam viajado para a partida de ontem. Já estão integrados ao elenco os volantes Marino, recém-contratado que ainda trabalhava a parte física, e Paulinho, recuperado de entorse no tornozelo direito.



A equipe está hospedada no Centro de Treinamento do Retrô, que também será o local de todas as atividades até a véspera do confronto diante do Santa Cruz-PE.

A equipe está com 22 atletas em Recife. Estão escalados Alisson, Bruno Paulista, Denilson, Diego Matos, Israel, Jhonnatan, João Paulo, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Nicolas, Patrick, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Ratinho, Robinho, Ruy e Victor Souza.

BASTIDORES

No grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, a defesa do time de futebol profissional do Paysandu está atrás apenas do Botafogo-PB. E no balanço geral da temporada 2021, os bicolores saíram de campo em 12 dos 21 jogos disputados sem sofrer gol, aproveitamento de aproximadamente 60%.

A equipe já havia construído uma marca expressiva na reta final do Campeonato Paraense, quando não levou nenhum gol em sete partidas seguidas e alcançou a melhor sequência desde o Parazão de 1992, quando o Papão não sofreu gols por dez jogos consecutivos – até hoje a maior marca da história do clube no estadual.

Ao todo, na soma dos jogos deste ano, foram oito sem tomar gol no estadual, um na Copa do Brasil e três na Série C.

Marino e Paulino chegam em Recife – Foto – Vitor Castelo