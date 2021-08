Papão já se prepara para encarar o Botafogo da Paraíba

Depois da vitória diante do Tombense-MG no último sábado, 31, o elenco do Paysandu se reapresentou, ontem, segunda-feira, 2, no Estádio Banpará Curuzu, onde iniciou os treinos em preparação para o duelo contra o Botafogo-PB, no próximo domingo, 8, na capital paraibana. A equipe fez uma atividade física, seguida de um treino técnico.



Autor da assistência para o gol bicolor na partida, o meia-atacante Marlon destacou a luta do time em busca da primeira vitória em casa. “Pela forma que foi, com um jogador a menos desde o primeiro tempo, foi muito importante para a gente começar a vencer dentro de casa”, afirmou.

De acordo com Marlon, a preparação até a próxima partida pode ser importante para o grupo assimilar mais ainda a filosofia do técnico Roberto Fonseca. “Ele vai ter uma semana cheia para trabalhar, para passar o que ele quer e tenho certeza que o grupo vai assimilar tudo”, defendeu.

Na jogada que resultou no gol de Diego Matos, Marlon destacou a jogada bem trabalhada. “Aqui no Paysandu sempre vai ser assim. O coletivo sempre vai vir em primeiro, e espero que seja assim sempre. Temos um grupo forte e unido, então vamos atrás de grandes objetivos, como foi no título paraense”, finalizou.

Imagem: Jorge Luís Totti