Papão joga hoje pelas quartas de final da Copa Verde contra o Princesa do Solimões, no Amazonas

O Paysandu, na noite desta quarta-feira, 08, tem importante compromisso diante do Princesa do Solimões-AM, no duelo de ida das quartas-de-final da Copa Verde de 2023. É o Papão no caminho do tetracampeonato.



A partida será disputada no Estádio Gilberto Mestrinho, na cidade de Manacapuru, distante da capital Manaus, cerca de 680 km, a partir das 21h, com a presença da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação e portal de A PROVÍNCIA DO PARÁ, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.



O técnico Márcio Fernandes, sem poder contar com diversos titulares que se encontram em tratamento médico, relacionou 19 atletas. O time terá algumas improvisações por conta da carência de jogadores disponíveis.



O Papão terá os retornos do atacante Bruno Alves (suspenso) e do volante João Vieira (poupado). Este será improvisado na lateral-direita.



O Princesa do Solimões, do técnico Aderbal Lana, não terá o artilheiro Aleilson, conhecido do futebol paraense. Ele cumpre suspensão automática após tirar a camisa e comemorar o gol da classificação do Princesa na Copa Verde.



Lana também não contará com Eric, Wesley e Felipe Tiririca, todos lesionados.

Rivalidade.



Esse será o segundo encontro das equipes no mata- mata da Copa Verde. A primeira vez ocorreu na edição de 2014. Nos dois jogos, o Paysandu venceu por 6 a 1[casa] e por 2 a 1 [fora].

Passados quase uma década, os rivais voltam a se encontrar na competição. Quem se classificar, irá enfrentar Clube do Remo ou São Raimundo-RR, pelas semifinais do torneio regional.



Ficha Técnica

Copa Verde – 2023-

Princesa dos Solimões – AM x Paysandu– PA

Local; Estádio Gilberto Mestrinho – Manacapuru- AM

Hora: 21h

Árbitro: Jackson Rodrigues da Silva – AC

Assistente 1: Rener Santos de Carvalho – AC

Assistente 2: Iago Bruno Carvalho Nascimento- AC

4º Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso – AM

Princesa dos Solimões: Waldson; Tico, Ivanzinho, Juci, e Fabrício; Koffi, Emerson Bombado e Toró; Naylor Juninho, Pica-Pau e Max.

Técnico – Adherbal Lana

Paysandu – Thiago Leite; João Vieira, Bocanegra, Wancerson e

Juan Pitbull; Jorge Jimenez, Ritheli, PH (Ricardinho) e Fernando Gabriel; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Técnico – Marcio Fernandes

Imagem: Agência Paysandu