Papão lança com orgulho o novo manto da Tríplice Coroa para celebrar três títulos nacionais

Para celebrar os três títulos conquistados pelo Paysandu Sport Club em 2002, considerado o ano de ouro do clubre, o terceiro uniforme de futebol da atual temporada foi lançado na noite de ontem, terça-feira, 19, nos perfis oficiais do clube nas redes sociais. Batizada de Tríplice Coroa, a nova camisa já está à venda em todas as nove unidades das lojas Lobo.

Construído por meio da mistura de fios amarelos e dourados em sua estrutura, o tecido exclusivo possui a tecnologia LoboDry, o que proporciona mais transpiração e redução da temperatura corpórea. O escudo bordado, na cor verde, simboliza a conquista nacional. O Lobo segue a mesma combinação de cores.

Nas mangas e golas, as cores verdes no padrão visual da temporada dão o toque final ao layout. Já na etiqueta de originalidade há um QR Code que direciona o torcedor a relembrar aquele feito raro e marcante na história do clube.

O novo manto bicolor será apresentado ao público nesta quarta-feira (20), a partir das 20h, no Estádio Banpará Curuzu, onde vai haver um jogo festivo do time de ídolos que conquistaram a tríplice coroa.

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na Central de Atendimento do programa Sócio Fiel Bicolor, das 9h até o horário do início da partida.

Imagem: Agência Paysandu