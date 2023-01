Papão mescla juventude e experiência para a temporada do futebol profissional deste ano

Com 28 atletas atualmente entre remanescentes e novos contratados, o elenco de futebol profissional do Papão da Curuzu se prepara para as competições de 2023. O técnico Márcio Fernandes e sua comissão trabalham com uma equipe que tem média de idade de aproximadamente 28 anos, um grupo que mescla juventude e experiência.

Entre os mais jovens estão o lateral-esquerdo Juan Pitbull e o atacante Roger, com 18 e 19 anos, respectivamente. Pitbull disputou a segunda divisão do Campeonato Paraense pelo Santa Rosa, enquanto Roger participou da campanha do título bicolor da Copa Verde 2022. Agregado a isso, o Papão também conta com a qualidade e a experiência do meia Ricardinho, com 36 anos, além de outros atletas, como Eltinho e Naylhor, de 35.

O executivo de futebol do clube, Vandick Lima, explica a estratégia da diretoria na montagem do grupo:

“Está dentro daquilo que planejamos para a próxima temporada, um elenco acostumado a jogar com pressão. A gente ficou com uma média de idade boa, acredito que seja a ideal. Um time jovem, mas com peças experientes”, afirmou.

O Paysandu vai estrear no Parazão 2023 no próximo dia 22, domingo, às 17h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, contra o Bragantino.

Imagem: John Wesley/Agência Payandu