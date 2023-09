Papão mostra garra do Pará, vence de virada por 3 a 2 sobre o Botafogo-PB e está com um pé na Segundona

Foi uma emoção só. A cidade de Belém está em festa, carros buzinando, avenidas cheias, bandeiras por toda parte, fogos, afinal, Paysandu e Botafogo, da Paraíba fizeram um jogo emocionante pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. O Papão saiu atrás no placar com um gol relâmpago aos 17 segundos,, mas foi aguerrerrido, como sempre e virou a partida, vencendo por 3 a 2. O resultado deixou o time na liderança do grupo C, com 10 pontos, a um passo do acesso à Série B. Para que a subida se concretize, basta o Volta Redonda vencer o Amazonas na outra partida da rodada. A partida da tarde deste sábado, 23, realizada no estádio Almeidão, em João Pessoa, teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O primeiro tempo entre Botafogo e Paysandu começou super movimentado. Ao 17 segundos de jogo, os donas da casa engataram um contra-ataque rápido, alcançando Pipico, que empurrou para o gol, abrindo o placar no Almeidão. O primeiro gol deixou os bicolores atordoados para sair em ataque e, e com inúmeros erros de passes, resultando em muita pressão em João Pessoa. O primeiro lance do Papão veio aos 11, com Robinho caindo pela direita para levantar a bola na área. Mário Sérgio, marcado por Wesley Matos, subiu para cabecear, mas não houve a finalização esperada. (Matéria segue em atualização)

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu