Papão pede à FPF para não jogar mais no Estádio Modelão

O presidente do Paysandu, Maurítico Ettinger, enviou documento à presidente da Federação Paraense de Futebol – FPF, Maria Graciete de Souza Maués, na manhã desta segunda-feira, 07, solicitando que não seja mais o clube obrigado a jogar qualquer partida no Estádio Maximino Porpino, o Modelão, devido a falta de condições do gramado para um jogo em igualdade de condições para as equipes disputantes. O documento foi formalizado em razão do jogo de ontem, domingo, 06, contra o Castanhal, cujo resultado foi uma goleada sobre o Papão da Curuzu por 4 a 0.



Jogadores e o técnico Márcio Fernandes reclamaram bastante da situação degradante do gramado, que cooperou decisivamente para o malogrado jogo. Líder geral isolado e já classificado com três rodadas de antecedência para as quartas de final do Parazão 2022, o Paysandu enfrentou o Japiim em um campo cheio de lama, esburacado e sem oferecer condições mínimas para prática do futebol. O bicola levou uma goleada pelo placar de 4 a 0, mas permaneceu na liderança do grupo A, com 17 pontos conquistados, e no topo da classificação da competição.



Na próxima quarta-feira, 09, o Papão volta ao gramado, desta feita, do Estádio Franciso Vasques, o Souza, para encarar o Tajapós, a partir das 9h30. A partida é de ida das quartas de final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022.



Imagem: John Wesley/Agência Paysandu