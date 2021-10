Papão perde e está longe do acesso à Série B

O Paysandu perdeu pelo placar de 3 a 1 para Ituano na tarde/noite deste sábado, 16, e agora está em uma difícil situação na sua principal meta de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo teve transmissão da equipe dos Titulaes do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com A PROVÍNCIA DO PARÁ e rede Marajoara de Comunicação.

O Papão saiu na frente no placar, mas levou a virada do Ituano. A derrota por 3 a 1 faz com que o time paraense permaneça fora da zona de acesso à Segundona.

Marlon abriu o placar para o Pysandu aos 6 minutos da primeira etapa, cobrando pênalti. O Ituano do técnico Mazola Júnior, ex-papão, virou com Matheus Mancini e Gerson Magrão. João Victor ampliou nos acréscimos.

Desta forma, os bicolores continuam com apenas dois pontos no Grupo C do quadrangular, na 3ª colocação. O Galo de Itu vai a 6 pontos e assume a liderança. O Criciúma está em 2º, com quatro pontos.

Agora, o Papão volta a campo no próximo sábado, 23, novamente contra o Ituano. A partida será desta vez em Belém, no Estádio da Curuzu, com a presença da Fiel.

PRIMEIRO TEMPO

As equipes começaram a partida com bastante força. A marcação forte do Ituano culminou em várias faltas e, numa delas, aos 4, o árbitro viu pênalti de Matheus Mancini em Danrlei. O lance levantou dúvidas sobre se a infração poderia ter sido fora da área, mas arbitragem confirmou a penalidade.

Marlon foi firme para a cobrança, tirou do goleiro e colocou o Papão à frente no placar logo cedo.

Porém a superioridade do Paysandu durou pouco. Aos 10, Leandro Silva fez falta na intermediária bicolor e recebeu cartão amarelo. A bola foi alçada, a zaga alviceleste bateu cabeça e Matheus Mancini se redimiu no pênalti cometido, empatando o jogo após rebote do goleiro Victor Souza: 1 a 1.

Apesar das propostas diferentes, a primeira etapa seguiu intensa. O Papão investiu em jogo mais trabalhado, pensado, enquanto o Ituano buscava a velocidade de seus homens, principalmente pelas pontas. Apesar de atuar em casa, o Galo apostava no jogo reativo – e foi mais eficiente.

Aos 34, o rubro-negro do interior de São Paulo virou o jogo, e mais uma vez em jogada aérea. O cruzamento dessa vez veio da direita e Gerson Magrão testou com força, para baixo, tirando de Victor Souza: 2 a 1 Ituano.



O time da casa ainda teve mais duas chances de ampliar antes do intervalo.

O confronto permaneceu bem aberto e de muitas chances no segundo tempo.

O Paysandu, mesmo com as mudanças promovidas pelo técnico Roberto Fonseca, não conseguiu ser superior ao adversário. Quem mais teve chances de marcar foi o Ituano.

Em mais uma jogada que gerou dúvida, o Galo de Itu poderia ter ampliado aos 21. Léo Duarte cruzou da direita e Tiago Marques cabeceu com liberdade. Victor Souza conseguiu salvar, aparentemente, em cima da linha. Os jogadores do Ituano acharam que a defesa foi já dentro do gol, mas o VAR não teve imagens conclusivas e foi mantida a decisão do árbitro central.

Já no final, Fonseca lançou o Papão todo para frente com a entrada de Grampola na vaga de Marino, para fazer dupla com Danrlei. Mas, nem mesmo com dois centroavantes em campo, o time paraense conseguiu marcar novamente. No apagar das luzes, João Victor ainda ampliou e deu números finais à vitória do Ituano.

Imagens: Jorge Luís Totti