Papão perde novamente na Série C, agora, por 3 a 0 para o Volta Redonda, no Rio

Por 3 a 0. Foi assim que o Paysandu perdeu para o Volta Redonda na noite deste domingo, 28, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Tal qual em outras partidas do Papão loge do caldeirão da Curuzu, o grupo foi dominado pelo adversário que não lhe deu qualquer chance de construir um resultado diferente, o que deverá ser repensado taticamente, haja vista a pedreira que vem pela frente já na próxima quarta-feira, 31, o casião em que o Bicola encara, às 20h, o Goiás, pelo jogo de volta da final da Copa Verde de 2023. E será um jogo em que o clube paraense entra em desvantagem, haja vista que, no jogo de ida, em Belém, perdeu por 2 a 0. Agora, terá de correr atrás do prejuízo e vencer o adversário por três gols de diferença para conquistar o título da competição.

O próximo compromisso do Paysandu, pela Terceirona, acontece no próximo domingo, 04, a partir das 16h30. A equipe paraense vai enfrentar o São José, do Rio Grande do Sul, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, pela sexta rodada.

Diante da derrota desta noite, o Paysandu está na 15ª posição da Série C, com seis pontos conquistados em cinco jogos. A situação pode piorar, já que Aparecidense e Altos se enfrentam amanhã, segunda-feira, 29, à noite. Quem vencer ultrapassará o Papão na tabela.

O JOGO

No primeiro temo o Payandu não apresentou futebol. Desde os primeiros instantes de bola rolando no Raulino Oliveira, o Papão não viu a cor da bola e correu atrás de um adversário que produziu muito mais em busca do gol. O saldo dos primeiros 45 minutos não poderia ser diferente: ampla vantagem para o Voltaço, que fez uma partida bastante empenhada ofensivamente.

Assim, os primeiros 20 minutos de jogo, o Paysandu dominado pelo adversário. Nas cordas, o Bicola tentava inutilmente reagir às investidas ofensivas do Volta Redonda. O resultado de tenta pressão foi o primeiro gol dos cariocas, aos 18 minutos, por Ícaro Carvalho, que mandou de cabeça para o gol, aproveitando cobrança de falta.

O Paysandu, mesmo em desvantagem, não reagiu e continou correndo, por pelo menos mais 15 minutos, atrás do adversário. A pressão era tanta que, aos 25 minutos, Marquinhos ampliou o placar para o Volta Redonda, após aproveitar bela triangulação construída pelo lado esquerdo.

Após o segundo gol adversário, finalmente, o Paysandu mudou a postura e passou a jogar mais no campo adversário. João Vieira, preso na marcação no início do jogo, saiu mais para o ataque e ajudou a tirar a sobrecarga de função dos atacantes. Outro ponto positivo foi a mudança de posicionamento no ataque, que passou a ter Bruno Alves como centroavante.

Deste modo, o Papão deu sua primeira finalização a gol, com João Vieira, aos 38 minutos. Depois, outras chances foram criadas, com Nenê Bonilha, aos 44, e Jacy Maranhão, aos 46, mas todas sem sucesso.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, Paysandu melhorou, porém, o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ ficou ainda maior em favor dos cariocas. O Papão foi novamente vazado pelo Volta Redonda, que construiu uma goleada no Raulino de Oliveira.

O placar elástico foi construído logo aos sete minutos. Autor do primeiro gol, Ítalo Carvalho aproveitou rebote de Gabriel Bernard e mandou a bola pro fundo das redes, fazendo o terceiro do Voltaço.

Sem muitas alternativas, o técnico Marquinhos Santos precisou mexer na equipe. Juninho, Dalberto e Arthur entraram no time, que ganhou outra dinâmica no ataque. Muito, também, por uma postura mais reativa do Volta Redonda, que tinha o placar construído ao seu favor, o Bicola avançou ao campo de ataque e teve chances de marcar.

No entanto, as chances eram quase sem efeito, sem um remédio para inverter a situação. Nenhuma chance realmente clara de gol foi gerada, apesar do maior volume de jogo no segundo tempo. A mais flagrante delas ocorreu já na reta final do jogo, aos 46 minutos, quando Dalberto finalizou para fora, livre, dentro da área adversária.

Ficha técnica

Série C do Brasileiro – 5ª rodada

Volta Redonda 3 x 0 Paysandu

Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda (RJ)

Horário: 19h (de Brasília)

Volta Redonda

Jean; Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão e Ricardo Sena (Marcos Pedro); Bruno Barra (Júlio César), Robinho, Júlio Cesar e Douglas Skilo (Matheus Alessandro); Marquinhos (Luizinho) e Italo (Samuel Granada)

Técnico: Rogério Corrêa

Paysandu

Gabriel Bernard; Edilson (Juninho), Genilson, Filemon e Igor Fernandes; Jacy (Arthur), João Vieira e Nenê Bonilha; Vinícius Leite (Gabriel Furtado), Bruno Alves (Luis Phelipe) e Fernando Gabriel (Dalberto)

Técnico: Marquinhos Santos

Arbitragem

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Assistente 2: Jucimar dos Santos Dias (BA)

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu