Papão perde o jogo, mas conquista o acesso e já é time da Série B do Brasileiro de 2024

O Paysandu, a alegria do povo paraense. Haja festa em todo território estadual pela grandiosa classificação do Papão à Série B do Brasileirão de 2024. O Papão, depois de cinco anos de uma renhida luta, conseguiu, finalmente, para satisfação da massa torcedora, sua tão sonhada volta à segunda divisão do futebol brasileira.

Foi na marra, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, a noite deste sábado, 07. A partida, lógico, teve a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

EMOÇÃO

O Papão se defendeu como pode para segurar a classificação. O jogo foi dramático, sofrido para o time da Curuzu que sofreu pressão nos 16 minutos de acréscimos no segundo tempo.

O Papão, agora é outro patamar no futebol brasileiro com muita justiça. Promoveu uma boa campanha e o prêmio é sua presença na Segundona Brasileira de 2024.

PRIMEIRO TEMPO

O Volta Redonda jogando por dois gols ou mais para ter sua classificação tomou a iniciativa no jogo, porém, na pressa perdeu o volante Henrique Silva, lesionado aos 4 minutos.

O Paysandu, apesar da vantagem do empate ou mesmo com a derrota por um gol de diferença, não se limitou em usar tal prerrogativa. Jogou seu futebol, criando lances ao gol de Drosny.

CHANCES

A fase inicial, embora com pouca emoção, foi predominante do Voltaço com Paulinho chegando atrasado em dois lançamentos. O Paysandu com João Vieira arriscou uma cabeçada. A bola foi para fora.

Aos 46’, Robinho entrou pela direita e bateu fraco nas mãos do goleiro do Volta. Aos 51’ Matheus Nogueira defendeu uma bola pelo alto.

TANQUE

No segundo tempo, o técnico Rogério Corrêa criou uma artilharia pesada com a entrada de dois ‘homens gols’. Ai o jogo ganhou outra cara. O Volta partiu para cima. O Paysandu sentiu-se ameaçado, porém, rebatia as investidas do time carioca.

GOL

O Voltaço conseguiu abrir o placar aos 20 minutos. Houve cobrança de escanteio. A zaga falhou e Bruno Barra marcou de cabeça. O gol deu novo alento aos cariocas. O Papão, teve de segurar a parada para não levar o segundo gol.

EXPULSÃO

Robinho, do Paysandu, envolveu numa confusão, depois de ser substituído. O jogo ficou parado por mais de 15 minutos.

No recomeço, o Volta Redonda foi com tudo, explorando todos os setores. O Paysandu, de forma aguerrida, soube usar a estratégia até o fim da partida para imensa satisfação da ‘massa bicolor’ que pediu proteção da “Santinha”, padroeira dos paraenses. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Volta Redonda 1 x 0 Paysandu

Campeonato Brasileiro, 3ª Divisão – 2ª Fase – 6ª Rodada

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira- Volta Redonda – RJ

Data e hora: 07/10/2023; 18h

Cartões

Amarelos: João Vieira, Marcão Costa, Caio Vitor, Kevin, Matheus Nogueira.

Vermelho: Robinho, Paysandu

Gol: Bruno Barra, aos 20’/2ºT

Volta Redonda

Jean Drosny; Wellington Silva, Marcão Costa, Henrique Silva (Caio Vitor), Sanchez; Bruno Barra, Paulinho e Robinho; Hugo Borges (Douglas Skilo), Marquinhos (Italo Carvalho) e Samuel Granada

Técnico: Rogério Corrêa

Paysandu

Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Wellington Carvalho e Kevin; Alencar, João Vieira e Robinho (Bruno Alves); Vinícius Leite (Naylor), Nicolas Careca (Ronaldo Mendes) e Mário Sérgio

Técnico: Hélio dos Anjos

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio [Fifa/GO]

Assistente 1: Leone Carvalho Rocha [GO]

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz [MS]

Árbitro de Vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Júnior [PE]

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu