Papão perde o jogo para o Figueirense e a invencibilidade na Série C

O Paysandu, apesar de jogar com dez desde o começo do segundo tempo, resistiu ao máximo, mas acabou caindo para o Figueirense-SC pelo placar de 2 a 0, em jogo da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023.



O resultado favorável levantou a moral dos catarinenses que deram um salto na tabela, agora no sétimo lugar com 4 pontos. O Paysandu saiu da zona confortável e disparou para o 13º lugar com 3 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo foi bom, corrido, cheio de lances emocionantes, logo na saída de bola houve entrevero entre os jogadores, dando amostra de como seria a disputa. Aos sete minutos Cesinha bateu forte e Thiago Coelho salvou.

Marquinhos Santos armou um bom esquema que permitiu ao Paysandu maior controle de bola, Aos 17’ Mário Sérgio cabeceou para fora.

Aos 20’ Geovane balançou o corpo, tirou o zagueiro da jogada e chutou. O goleiro desviou para escanteio. Aos 34’ Igor Fernandes entrou na área e recebeu uma ‘sanduiche’, lance para penalidade. O árbitro marcou à falta fora da grande área.

GOL

Aos 42 minutos, Thiago Coelho soltou a bola no chute de Gustavo França. Bruno General aproveitou a sobra para marcar em favor do alvinegro catarinense.

EXPULSÃO

No segundo tempo, em menos de um minuto, o árbitro expulsou o estreante Jacy Maranhão por conta da falta cometida sobre Cesinha.

O Paysandu com dez jogadores ficou em situação de defesa. O Figueirense criou jogadas, chutou na bola nas traves bicolor. Aos 40 minutos João Vieira bateu falta e Wilson conseguiu desviar a bola para escanteio.

Na pressão, o Papão acabou levando o segundo de contra-ataque. Guilherme Pato chutou no canto, sem chances para Thiago Coelho aos 51 minutos. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro da Série C -2023 – 2ª Rodada

Figueirense –SC 2 x 0 Paysandu – PA

Local: Estádio Orlando Scarpelli-SC

Data: 8/05/23

Gols: Bruno General, 42’ 1/T; Guilherme Pato, 50’ 2/T

Cartão Amarelo: Robson Alemão, Uesley Gaucho, Andrew, Elias, Guilherme Pato, Figueirense; Vinicius Leite, Mário Sérgio, Geovane, Bruno Alves, Luis Phelipe, do Paysandu

Cartão Vermelho: Jacy Maranhão, Paysandu

Figueirense

Wilson; Elias, Otávio Gut, Maurício e William Matheus; Robson Alemão (Gabriel Conceição), Gledson e Cesinha (Léo Arthur; Gustavo França (Guilherme Pato), Bruno General (Uesley Gaúcho) e Andrew.

Técnico: Roberto Fonseca

Paysandu

Thiago Coelho; Edilson, Genilson, Filemon e Igor Fernandes; Jacy Maranhão, Arthur, Geovane (Luis Phelipe) e Bruno Alves (Leandrinho); Vinicius Leite (João Vieira) e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

Arbitragem

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA).

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu