Papão perde para o ABC por 1 a 0 e está eliminado do Campeonato Brasileiro da Série C

Era um jogo difícil, todo mundo sabia, mas o jogo só acaba no apito final e a esperança é a última que morre. O Paysandu lutou com todas as forças, mas não conseguiu vencer a barreira da equipe do ABC, na capital potiguar e volta para casa sem chances de subir para a Segundona, sua maior meta no ano de 2022. A partida teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia.

Com o resultado, o Papão volta sem nada, com apenas três pontos no Quadrangular, ao passo que o clube de Natal subiu para a Segundona, ou seja, o Campeonato Brasileiro da Série B.

ABC e Papão da Curuzu fizeram um primeiro tempo com maior domínio dos donos da casa, que se lançaram ao ataque sobretudo pelas laterais. Com o time mais adiantado, o ABC pressionou bastante em campo, mas falhou nas tentativas de finalização. Só no primeiro tempo foram nove escanteios para os donos da casa, mas apenas duas finalizações.

A melhor delas foi com Wallyson, aos 20 minutos, numa finalização abafada pelo goleiro Thiago Coelho. A resposta bicolor, veio mais adiante, aos 32, após cruzamento na área do ABC, onde Naylhor desviou a bola e Matheus Nogueira fez uma defesa espetacular, evitando o gol bicolor. Ainda no primeiro tempo, o Papão perdeu o zagueiro Wesley, que foi substituído por Igor Carvalho. Sem maiores dificuldades, as duas equipes chegaram ao fim do primeiro tempo com o placar zerado.

SEGUNDO TEMPO

No retorno, a equipe do Bicola voltou com modificações no time. Danrlei entrou no lugar de Serginho, enquanto o ABC veio com Jefinho na vaga de Fábio Lima. O domínio de bola dos donos da casa prosseguiu por boa parte da segunda etapa, mesmo com a nítida dificuldade em chegar ao gol bicolor.

Com o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ caminhando para o empate, os dois times aceleraram a marcação, deixando o jogo mais faltoso, pegado. O técnico Fernando Marchiori, temendo a possibilidade do terceiro empate seguido, mandou o time para frente, sendo respondido na mesma intensidade do lado oposto.

Fernandes sacou João Vieira para a entrada de Gabriel Davis, trocando um volante por um meia-atacante. A outra substituição foi a troca de Robinho por Pipico, que na prática não ajudou muito as pretensões bicolores devido a marcação em cima do avançado bicolor. Com os atacantes mais travados pela defesa, parecia difícil transpor a linha defensiva do ABC.

Depois dos 20 minutos, o jogo ficou mais estabilizado, apesar das faltas. O ABC, que tinha maior domínio no meio-campo, rondava a área bicolor atrás de uma brecha, que raramente surgia. De tanto insistir, o ABC conseguiu furar a defesa do Papão aos 22 minutos, com Wallyson penetrando na esquerda da grande área. O meia lançou a bola na porta da pequena área, e Guilherme Garré, que havia entrado um minuto antes, apareceu para soltar um petardo no ângulo de Thiago Coelho, 1 a 0.

Desta forma, o gol do ABC explodiu o Frasqueirão, que estava, finalmente, garantindo o acesso à Série B do ano que vem. Do outro lado, o técnico Márcio Fernandes fez mais uma mudança, com Dioguinho na vaga de Mikael, enfiando mais um homem de ataque na desesperada tentativa de empatar a partida para sonhar com o acesso.

Com o relógio caminhando, o Paysandu entrou em desespero. Praticamente o time inteiro se lançou ao ataque na tentativa de empatar o jogo. Aos 30 minutos Danrlei perdeu uma ótima chance, deixando o jogo ainda mais dramático para os visitantes, enquanto a torcida do ABC cantava a plenos pulmões. Com a vitória, o time chega aos 11 pontos e garante vaga na Série B, enquanto o Paysandu, que se manteve na lanterna do grupo, com três pontos, deu um até breve para a terceira divisão.

Ficha técnica:

Campeonato Brasileiro da Série C

Quadrangular de Acesso

Local: estádio Frasqueirão

Hora: 21h

ABC

Matheus Nogueira; Marcos Vinícius, Afonso, Richardson, Daniel Vançan; Wellington Reis (Valfrido), Erick Varão, Calyson (Guilherme Garré), Wallyson (Gustavo França); Fábio Lima (Jefinho) e Lucas Douglas

Técnico: Fernando Marchiori

Paysandu

Thiago Coelho; Wesley (Igor Carvalho), Lucas Costa, Naylhor, Patrick Brey; Mikael (Dioguinho), João Vieira (Gabriel Davis), José Aldo; Serginho (Danrlei), Robinho (Pipico) e Marlon

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem:

Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu