Papão perde para o Floresta, quebra invencibilidade na Curuzu, mas se classifica à próxima fase da Série C

O Paysandu perdeu para Floresta pelo placar de 1 a 0 no encerramento da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, mas o resultado não afetou em nada a situação do bicola. Classificado e dono da vice-liderança, o Papão continua vivo na competição.



Mesmo sem conseguir a vitória e deixar o Floresta permanecer na Terceirona com apenas 13 pontos, o Papão teve boa atuação e criou muitas oportunidades para virar o placar, porém esbarrou nas boas defesa do goleiro adversário.

O revés em casa manteve o time na segunda colocação da Terceirona, com 33 pontos. Assim, o Bicola também já conheceu os adversários do quadrangular do acesso: Figueirense (3º), ABC (6º) e Vitória (7º). O ponto alto do confronto da Curuzu foram as duas comemorações da torcida bicolor – que vibrou com os gols marcados pelo Botafogo-SP sobre o grande rival, o Remo, que não segue mais na competição.

COMPROMISSOS

O Paysandu já volta a campo pela segunda fase no final de semana que vem. A CBF ainda vai confirmar a tabela detalhada do quadrangular, mas o adversário da primeira rodada será o Vitória, em Salvador, no dia 20 ou 21 de agosto. A estreia em casa será contra o ABC, dia 27 ou 28 de agosto.

O JOGO

A partida saiu do zero logo aos 9 minutos, em cobrança de escanteio. Raphael Luz se antecipou à saída do goleiro Thiago Coelho e desviou de cabeça para o fundo do gol, abrindo o placar na Curuzu. Era a “lei do ex” se fazendo presente, já que o meia-atacante passou pelo Papão em 2016.



Mas o Bicola respondeu rápido dois minutos depois. Igor Carvalho levantou na área da direita, Pipico cabeceou e Marcão conseguiu espalmar no reflexo. A bola sobrou para Brey, que arriscou da entrada da área, mas mandou para fora, errando por pouco o alvo.

Apesar do mando de campo ser bicolor e a Curuzu estar praticamente lotada, o maior ímpeto do primeiro tempo era do Floresta. O time cearense precisava da vitória para se salvar do rebaixamento, enquanto o Paysandu, garantido na segunda fase, jogava o básico para não correr o risco de perder jogadores por lesões ou até mesmo possíveis expulsões para a etapa decisiva da competição.

TRANQUILIDADE

Mesmo atrás no placar, o Papão não acelerou demais o jogo e tentou controlar a bola, mantendo a posse; ou trabalhou a jogada com mais calma e precisão. O Floresta era mais veloz, mas acabava cometendo mais erros não forçados.



Assim, a reta final da primeira etapa apresentou um jogo mais ao gosto alviceleste, até porque a menor pressa culminou, também, com o menor desgaste do time da casa. O Floresta cansou mais, porém pouco perigo sofreu. O time bicolor criou chances para virar, mas ainda assim terminou a etapa inicial derrotado. Pouco antes do fim do primeiro tempo, muita vibração nas arquibancadas da Curuzu: a Fiel comemorou o gol do Botafogo-SP sobre o Remo, que eliminava o grande rival da Série C.

FINAL

Leston Junior decidiu segurar o resultado. No intervalo, sacou o meia Alason para colocar o volante Dudu com a intenção de reduzir os espaços no meio-campo e dificultar as ações do Papão. A vitória, por menor que fosse, era suficiente para assegurar a permanência do time cearense na Série C.



Desta forma, o Paysandu teve maior domínio territorial, trocas de passes envolventes, mas pouco poder de decisão. O Floresta, em contrapartida, investiu nos contra-ataques. E quase ampliou a vantagem aos 12, só que Carlos Renato, livre na área, finalizou mal e a bola ficou com Thiago Coelho.



Aos 18 minutos foi a vez do Paysandu, enfim, quase marcar. Serginho recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas o goleiro Marcão conseguiu tirar com a ponta dos dedos. Aos 26, Serginho mais uma vez viu Marcão evitar um gol seu após um chute que desviou na zaga; e, aos 32, Marcão espalmou outro chute do camisa 37 – este, de fora da área.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

Paysandu 0 x 1 Floresta-CE

19ª rodada

Data: sábado, 13 de agosto

Horário: 17h

Local: Estádio Leônidas de Castro Sodré- a Curuzu, em Belém

Paysandu

Thiago Coelho; Igor Carvalho (Serginho), Genilson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael (Jean Henrique), João Vieira (Dalberto) e José Aldo; Robinho, Pipico (Dioguinho) e Marlon (Alessandro) Técnico: Márcio Fernandes

Floresta-CE

Marcão; Lucas Rodrigues, Mailson, Perema e Fábio Alves; Jô Almeida, Thalison (Rendel) e Alason; Carlos Renato (Yago Rocha), Raphael Luz (William) e Flávio Torres (Luan Louzã) Técnico: Leston Júnior

Arbitragem:

Thiago Luis Scarascati (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)



Imagens: John Wesley/Agência Paysandu