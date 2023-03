Papão perde por 2 a 1 para o Caeté e quebra invencibilidade 100% no Parazão

Foi simplesmente heróico. O Caeté quebrou a invencibilidade do Papão da Curuzu pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 1 na tarde deste sábado, 04, em Ipixuna do Pará, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. Assim, acabou com os 100% de aproveitamento do Bicola neste começo de temporada, sendo que a vitória foi construída ainda no primeiro tempo no Ipixunão, com direito à “lei do ex”: Leandro Cearense, que foi atleta do Paysandu entre 2015 e 2017. Ele fez um gol e deu uma assistência, tendo sido o principal elemento em campo. O segundo gol veio dos pés de PC Timborana, enquanto Henríquez Bocanegra descontou para o time que perdeu a partida, cujos lances foram levadados a todo o mundo pelas ondas da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Apesar do resultado negativo, o Paysandu segue na vice-liderança do Parazão, com 12 pontos, sob o risco de ver o Clube do Remo, que joga amanhã contra a Tuna, no Souza, isolar-se. O Leão tem a mesma pontuação do Bicola. Já o Caeté, com os três pontos faturados hoje, chegou aos 7 e ganhou posições na tabela. A equipe dorme, neste sábado, na 4ª colocação, ao lado de Águia de Marabá e Cametá, todos com a mesma pontuação.

COMPROMISSOS

O Caeté volta a campo no próximo domingo, dia 12, contra o Águia. A partida será no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, a partir das 16h. Já o Paysandu pega o Independente, no Navegantão, em Tucuruí. A Federação Paraense de Futebol – FPF ainda não confirmou se a partida será no dia 11 ou 12 de março.

Antes do jogo do próximo final de semana pelo Parazão, o Papão entra em campo pela Copa Verde, para encarar fora de casa, o Princesa do Solimões, pelas quartas de final da competição. A partida será em Manacapuru, no Amazonas, a partir das 21h (de Brasília), com transmissão da Super Marajoara.

PRIMEIRO TEMPO

Devido ter o desfalque de oito jogadores, o Paysandu apresentou inúmeros erros durante a partida. No entanto, foi a equipe que iniciou tomando conta das ações do jogo, com o meia Fernando Gabriel criando algumas oportunidades. Entretanto, o ataque pecava nas finalizações. Sem inspiração de antes, Mário Sérgio quase não levou perigo ao gol adversário.

Mas, o Caeté não sentiu perigo dos bicolores e, aos 39 minutos do 1º tempo, o experiente atacante Leandro Cearense recebeu o cruzamento e mandou para as redes, abrindo o placar para o Índio. O Papão logo tentou dar a resposta com o gol do zagueiro Wanderson, aos 42 minutos, porém a arbitragem viu irregularidade e anulou a jogada.

SEGUNDO TEMPO

No retorno dos vestiários, Márcio Fernandes fez algumas substituições para corrigir os erros apresentados. Logo de início até surtiu algum efeito com a entrada dos garotos Vicente e Roger. Mas não demorou muito. Com pouco tempo em campo, Roger sentiu dores na virilha e precisou ser retirado do jogo. Em seu lugar, o experiente Ricardinho foi acionado.

Apresentando os mesmos problemas – principalmente com os dois laterais apresentado diversos erros nas jogadas – o Paysandu não conseguia demonstrar poderio ofensivo. A partida ficou monótona, pois o Caeté também não chegava ao ataque. Mas nos muitos finais, o duelo ficou emocionante, no qual as duas torcidas ficaram eufóricas.

Em cobrança de falta, aos 38, o meia Ricardinho lançou a bola para dentro da área e o zagueiro Bocanegra deixou tudo igual no marcador. Porém, a festa bicolou não demorou muito tempo. Aos 41 minutos, a defesa do Paysandu se atrapalha na saída de bola, Leandro Cearense faz o passe preciso para PC Timbora, que solta um chute cruzado e coloca novamente o Caeté à frente: 2 X 1. Ponto final, a vitória já estava lacrada em favor do Caeté.

Imagens: Reprodução/Agência Paysandu