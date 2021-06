Papão prepara as garras para o Bota da Paraíba

O Paysandu, Campeão Paraense de Futebol 2021, joga pela primeira vez em casa, nessa segunda-feira, 07, no Brasileiro da Série C, recebendo, às 20h, o Botafogo da Paraíba no Estádio Leônidas Castro, a Curuzu. O técnico Vinícius Eutrópio já listou a equipe que tem a missão de faturar três pontos nesse compromisso de vital importância para que o clube continue na caminhada de seu grande objetivo, que é conquistar a vaga de acesso à Série B, onde já está seu maior adversário no Estado, o Clube do Remo.



Eutrópio listou os seguintes atletas para esse embate de fogo: goleiros Cláudio Vitor, Paulo Ricardo e Victor Souza; laterais Bruno Collaço, Diego Matos, Israel e Marcelo; zagueiros Alisson, Perema e Yan; volantes Bruno Paulista, Denilson, Paulinho e Ratinho; meias João Paulo, Robinho e Ruy; e, por fim, os atacantes Ari Moura, Danrlei, Gabriel Barbosa, Igor Goularte, Marlon e Nicolas.

O grupo treinou na manhã deste domingo, 06, na Curuzu, com Eutrópio, que finalizou os preparativos priorizando as jogadas de bolas paradas. Por fim, os atletas participaram de um rachão. A novidade é que o zagueiro Perema – barrado no jogo em Tombos, Minas Gerais, contra o Tombense, devido dores na perna -, ao que parece, já está pronto para entrar no gramado, dado ter participado das atividades nos últimos dias.



Na Curuzu o clima é de euforia. Conquistar o título da Série C está na bagagem, mas o maior objetivo dos bicolores é o acesso. No jogo de estreia no Brasileiro, houve um empate, em Tombos. Agora, é o momento de o Papão partir para cima do adversário sem dar-lhe chances de retranca. A ideia é vencer e vencer, faturando três pontos, seguindo uma sequência de vitórias, sem perder nenhuma vez em casa.



Segundo informações do técnico Vinícius Eutrópio, a formação para a partida dessa segunda-feira à noite “não deve mudar tanto. Eu respeitei os jogadores que ganharam o título estadual. Praticamente, mantivemos aquela escalação, com a ausência apenas do Perema. Agora temos ele de volta, mas não teremos o Jhonnatan”.

Atacante Robinho, uma das opções para o jogo contra o Botafogo da Paraíba