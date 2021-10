Papão pronto para estreia no Quadrangular Decisivo da Série C

O Paysandu enfrenta o Criciúma nesse domingo, 3, às 18h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, e estreia no Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato no centro da capital paraense.

Em busca do acesso à Série B, o Criciúma conquistou 30 pontos – nove vitórias, três empates e seis derrotas – na primeira fase, enquanto o Papão também somou 30 pontos, totalizando oito vitórias, seis empates e quatro derrotas.



O Quadrangular final define os times que garantem o acesso à Série B de 2022. O Papão enfrenta o Criciúma, fora de casa. Serão seis jogos e, para o Paysandu, basta ficar em segundo colocado no grupo para subir de divisão. Contudo, o técnico Roberto Fonseca já faz as contas da pontuação necessária:

“Quadrangular sempre nos mostrou que nove pontos dá um acesso. Mas temos que fazer um sarrafo de 10 pontos, que vai estar dentro do acesso”, pontua.

Segundo Roberto Fonseca, o plantel que vai encarar o Tigrão não terá muita diferença do que se tem visto nas últimas apresentações.

“Temos dois jogadores que não devem participar: Paulinho e Ruy. Mas o restante dos jogadores está à disposição, e o que vínhamos fazendo não deve mudar “.

A delegação que já está em Santa Catarina ainda ganha dois importantes reforços para estreia no quadrangular. “Graças a Deus, clinicamente – Marlon e Paulo Roberto – estão recuperados. Trabalharam bem durante a semana, no aspecto físico. Mas são dois jogadores que temos que saber lidar, qual podemos iniciar, quem vai entrar. Até porque, na segunda e terceira partida, devem estar fazendo os 90 minutos. Mas temos que utilizá-los de maneira inteligente e estratégica para saber em qual momento vamos usá-los”, falou Fonseca.

ESCALAÇÕES

Provável escalação do Paysandu: Victor Souza; Marcelo (Ratinho), Perema, Denilson e Diego Matos; Jhonnatan, Marino (Bruno Paulista) e José Aldo (Willian Fazendinha); Rildo (Laércio), Robinho e Rafael Grampola.

Provável escalação do Criciúma: Alisson; Léo Gonçalves; Genilson; Henrique; Jessé; Pedro Rosa; Renan Areias; Léo Costa; Luiz Paulo; Dudu Figueiredo; Minho.

Imagens: José Luís Totti/Agência Paysandu