Papão: Que venha o Floresta-CE!

O técnico Roberto Fonseca, que comandou, na manhã de ontem, sexta-feira, 27, na Curuzu, o último trabalho do Paysandu antes do jogo deste sábado, 28, já está preparado para o embate contra o Floresta-CE. Estão relacionados 23 membros do elenco para a partida. Em cima do lance, a partida terá transmissão da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” levando todas as emoções pela Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

Ontem, na Curuzu, o elenco bicolor participou de um treino tático, seguido de jogadas de bolas paradas e finalizações. Antes da atividade de campo, o grupo assistiu a vídeos produzidos pelos analistas de desempenho como parte da preparação da equipe. Em seguida, o grupo entrou em regime de concentração no Hotel Antônio Diogo Couceiro.

O lateral-esquerdo Diego Matos, que sofreu uma pancada no tornozelo direito, foi vetado para se recuperar. Lesionado no joelho esquerdo, o volante Bruno Paulista segue em tratamento no Departamento de Saúde.

Paysandu e Floresta-CE se enfrentam hoje, a partir das 19h, no Estádio sa Curuzu, em Belém, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

RELACIONADOS

O técnico Roberto Fonseca relacionou Alisson, Danrlei, Denilson, Elias Curzel, Jhonnatan, Leandro Silva, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Robinho, Ruy, Thiago Santos, Victor Sallinas, Victor Souza e Yan.

Imagem: Jorge Luís Totti/ Agência Paysandu