Papão recebe o Botafogo, da Paraíba, no Estádio da Curuzu, domingo

Na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nesse domingo, Dia dos Namorados, 12, o Paysandu tem encontro marcado com o Botafogo-PB. Os bicolores recebem o Belo às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém.

O jogo na Curuzu vem depois de o Papão ter vencido a Ferroviária jogando fora de casa, na semana passada, em jogo válido pela nona rodada do Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Ali na capital cearense, a equipe paraense venceu o dono da casa pelo placar de 2 a 1, voltando a respirar com vitórias fora de casa depois de uma longa e tenebrosa jornada que já começava a deixar a Fiel com os cabelos em pé.

Assim, no jogo desse domingo, o Papão vem com toda a moral e a partida terá transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Na semana passada, o jogo aconteceu no domingo, 05, mas não houve moleza para a equipe não. O técnico Márcio Fernandes exigiu reapresentação imediata do grupo já na terça-feira, 07, quando todo mundo já estava em Belém e, desde então, o grupo vem trabalhando para se preparar para a partida de domingo. Inclusive, a equipe já está concentrada em hotel da cidade. Os jogadores só vão poder presentear as esposas ou namoradas depois do jogo. Então, será um jogão e A PROVÍNCIA DO PARÁ estará aqui torcendo por mais três .pontos para o bicola paraense.

Imagem: Vitor Castelo/Agência Paysandu