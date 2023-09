Papão recebe o Botafogo-PB em Mangueirão com recorde de público neste domingo

Com a possibilidade de se ter um Mangueirão lotado, o Paysandu embarca no gramado para encarar o Botafogo, da Paraíba, na tarde deste domingo, 17, a partir das 16h, em jogo que terá a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém. Será esta a partida em que os bicolores poderão ter sua primeira vitória jogando em casa pelo Quadrangular de Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional.



Mais do que o título da Terceirona, diretoria e torcida bicolores sonham mais com a volta do Papão à Série B, que já é perto da elite do futebol. No primeiro jogo, o Papão apenas empatou, ganhou na segunda rodada jogando contra o Amazonas e agora encara os paraibanos que têm o mesmo objetivo.



Todos os ingressos postos à venda foram vendidos, o que significa que será casa lotada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão.



A Fiel bicolor estará em peso para embalar os atletas. A direção do Paysandu recomenda que os torcedores tenham calma e que evitem problemas para que o clube não venha a sofrer punições como as que sofreu nos últimos jogos, quando o clube entrou em campo com torcida formada apenas por mulheres, jovens e crianças.



Durante a semana, a comissão técnica, sob o comando de Hélio dos Anjos, esteve com dúvidas em relação a algunas atletas, mas esses problemas foram resolvidos e, desta forma, o time está formado para encarar o embate de hoje que promete muitas emoções, técnica e um futebol de primeira.

Ficha técnica

Paysandu x Botafogo-PB

Campeonato Brasileiro da Série C 2023

3ª rodada do quadrangular de acesso

Data: 17/09/2023

Horário: 16h

Local: Estádio Mangueirão

Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; João Vieira, Alencar e Robinho; Ronaldo Mendes, Vinícius Leite e Mário Sérgio

Técnico: Hélio dos Anjos

Botafogo-PB

Mota; Ricardo Luz, Wesley Matos, Pedro Carrerete e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Renatinho; Bismark, Mateus Anderson e Mariotto

Técnico: Felipe Surian

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu