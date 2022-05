Papão recebe o Botafogo/SP na Curuzu, em partida válida pela 5ª rodada da Terceirona

Este domingo, 08, Dia das Mães, será de guerra no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, onde o Paysandu vai enfrentar o Botafogo, de São Paulo, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida, lógico, terá a cobertura lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Ontem, sábado, 07, não teve moleza na Curuzu, onde o grupo encerrou a preparação para a partida desta noite. Os bicolores concluíram os trabalhos pela manhã e, em seguida, a comissão técnica definiu a lista de jogadores relacionados para o confronto, que pode recolocar o Papão na zona de classificação à segunda fase da competição. A principal novidade é a volta do meia Serginho.



Já recuperado de lesão, o jogador volta a ser opção para o técnico Márcio Fernandes no importante duelo contra o Bota de Ribeirão Preto. O atacante Marcelinho, que desembarcou em Belém no começo da última semana, é a outra novidade.

Márcio Fernandes ainda não terá o atacante Robinho, em fase final de tratamento de uma lesão na coxa esquerda. Apesar de regularizados, o lateral-direito Leandro Silva e o atacante Pipico, contratados recentemente, ficam de fora do duelo por terem tido poucos dias de treinamentos no Bicola.



TREINO

Com trabalhos de posicionamento tático e jogadas de bolas paradas, realizados em um campo particular no bairro do Una, no limite entre os municípios de Belém e Ananindeua, a equipe finalizou a preparação para receber o Botafogo-SP.



Para a partida, o técnico Márcio Fernandes convocou 23 atletas, que iniciaram o regime de concentração imediatamente logo após o treino, nas dependências do Hotel Antônio Diogo Couceiro.



NÚMEROS

O Paysandu começou a rodada na 11ª colocação, com 7 pontos. Já o Botafogo-SP, então 4º colocado, tem 9 pontos. Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam a partir das 19h. A opção na Curuzu é vencer e vencer para avançar na competição.



Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu