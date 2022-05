Papão recebe o Manaus na noite de hoje, pela 8ª rodada da Terceirona

O Paysandu encara hoje o Manaus, a partir das 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, a partir das 19h. O jogo é válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e terá a cobertura lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Atualmente, o Papão da Curuzu está no G8 da competição. Se vencer, o Paysandu avança e melhora na tabela de classificação do campeonato. Todavia, se vencer, o Lobo derruba seu maior adversário, o Clube do Remo, do G8, para onde voltou na noite de ontem depois de vencer por 2 a 0 o Floresta, do Estado do Ceará, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão.

Em preparação para enfrentar o Manaus-AM, o Bicola realizou, na manhã de ontem, domingo, 29, no próprio local da partida, o último treino antes do confronto. Os 23 jogadores convocados já estão concentrados no Hotel Antônio Diogo Couceiro.



Os atletas iniciaram os trabalhos do dia com um rachão. Na sequência, o técnico Márcio Fernandes dirigiu um treino tático de posicionamento, seguido de jogadas ensaiadas, cobranças de falta, escanteios e pênaltis, além de cruzamentos e finalizações.

O volante Mikael e o atacante Marlon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, são desfalques na equipe bicolor.



Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho; Zagueiros: Bruno Leonardo, Genílson, Lucas Costa e Marcão; Laterais: Igor Carvalho, João Paulo, Leandro Silva e Patrick Brey; Volantes: Wesley e Yure; Meias: Gabriel Davis, João Vieira, José Aldo e Serginho; Atacantes: Alessandro Vinícius, Danrlei, Dioguinho, Marcelinho, Marcelo Toscano, Pipico e Robinho.



Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu