Papão recebe o Volta Redonda na Curuzu, começando a briga no quadrangular de acesso

Classificados antecipadamente para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, Paysandu e Volta Redonda tiveram tempo para se prepararem para a atual etapa onde fazem suas estreias neste domingo, 03, às 17h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, onde o Bicola promete dar trabalho com o estádio lotado pela Fiel. A partida terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



Comparando as campanhas na etapa inicial do campeonato, os cariocas levam a melhor, já que tiveram a segunda melhor campanha, com 33 pontos conquistados, contra 29 do Papão. O Voltaço também tem outro fator que pode atrapalhar os planos dos mandantes, o ataque, que já marcou 33 vezes em 19 jogos. O Paysandu, por sua vez, começou em situação ruim, mas reagiu ao trocar o comando técnico para o conhecido Hélio dos Anjos, deu a volta por cima e agora quer por que quer voltar à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, o grande anseio dos bicolores.



Com a sétima melhor campanha geral, o Paysandu não sofreu para garantir seu avanço na competição, mas foi derrotado na última rodada para o Confiança-SE por 1 a 0 no Batistão, e por isso acabou perdendo posições. Na realidade, o resumo do time na temporada foi de recuperação, já que o time sentiu um grande impacto positivo desde que Hélio dos Anjos assumiu o clube.



O Papão segue podendo contar apenas com crianças de até 16 anos e mulheres entre seus torcedores conforme punição sofrida junto ao SJTD por conflitos entre torcedores com outros clubes no início da Série C.



Mesmo assim, o time vai apoiado pela massa bicolor e estará na briga do Grupo C. Paulão segue em recuperação e está fora, sendo que Eltinho pode também não jogar. Nicolas Careca cumpriu suspensão após ter sido expulso e agora está de volta, assim como Mário Sérgio, não relacionado para o último jogo.

VOLTA REDONDA-RJ

O Volta Redonda é outro time, assim como o Paysandu, que conseguiu uma arrancada de se dar créditos, mas não precisou de uma troca de técnico para isso. Com Rogério Corrêa desde antes da Série C, o Voltaço tinha apenas seis pontos em sete rodadas e passou por um período dentro da zona de rebaixamento para conhecer o que queria no campeonato.

Da rodada oito em diante, os cariocas alcançaram números surpreendentes, com oito vitórias, três empates e apenas uma derrota em 12 jogos, conquistando apenas nesse período uma marca de 75% de aproveitamento, terminando apenas três pontos atrás da melhor campanha.

O meia Júlio César cumpriu suspensão e está de volta depois de três cartões amarelos. Por outro lado o zagueiro Daniel Felipe segue como desfalque, ainda em recuperação, enquanto o lateral-direito Wellington Silva já está em transição e é dúvida. O volante Bruno Barra, que havia sido poupado, novamente deve ir a campo.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro de Futebol – Série C

Quadrangular Decisivo de Acesso

Local: Estádio da Curuzu, Belém-PA

Hora: 17h

Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wesley, Wellington Carvalho e Igor Fernandes; Nenê Bonilha, Geovane e Robinho; Vinícius Leite, Nicolas Careca e Mário Sérgio

Técnico: Hélio dos Anjos

Volta Redonda

Jean Drosny; Raphinha, Marcão, Matheus Santos e Ricardo Sena; Bruno Barra, Robinho e Júlio César (Caio Vitor); Douglas Skilo, Marquinhos e Ítalo Carvalho

Técnico: Rogério Corrêa

Imagem: Agência Paysandu