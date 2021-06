Papão se adianta com a volta da torcida e lança o Passaporte Bicolor

O Paysandu começa a se planejar para a volta do público aos estádios de futebol, apesar de ainda não haver data definida no Brasil. Nesta quarta-feira (16), o clube lança o projeto Passaporte Bicolor, com a venda antecipada de ingressos de arquibancada que poderão ser utilizados em jogos de mando do Papão assim que a volta da torcida for autorizada.



O Passaporte Bicolor pode ser adquirido exclusivamente pela internet. O ingresso custa R$ 30. Há ainda um combo com 50 entradas e mais uma camisa oficial de jogo deste ano por R$ 1.500. Não há limite de compras por pessoa. O pagamento pode ser efetuado por boleto e cartões de crédito e débito.



Segundo a assessoria do Papão da Curuzu, depois da confirmação da venda, o torcedor receberá em seu e-mail um cupom com orientações para fazer o resgate do bilhete. A validade dos tíquetes do Passaporte Bicolor começará a partir do primeiro jogo com a presença da torcida e pode ser utilizado durante um período de seis meses em qualquer competição que o time de futebol profissional masculino do Paysandu estiver em disputa.

Se um torcedor comprar dez ingressos, por exemplo, ele poderá utilizar um por partida ou dividir com outras nove pessoas para cada um ter acesso a um único jogo, desde que seja no período de até seis meses a partir da liberação da volta do público.