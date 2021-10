Papão se concentra para receber o Botafogo-PB diante da Fiel na Curuzu

Apesar do clima de Círio vivido pelo povo paraense, a equipe de futebol profissional do Paysandu trabalhou na manhã deste sábado, 9, na Curuzu, em preparação para o jogo que vai marcar o reencontro com a Fiel. Depois da movimentação, o grupo almoçou e foi liberado. Às 19h, os 26 atletas convocados se apresentaram no Hotel Antônio Diogo Couceiro, onde já entraram em regime de concentração.

Antes de descer para o gramado, os analistas de desempenho apresentaram vídeos aos jogadores, como parte da preparação da equipe. Na atividade de campo, o técnico Roberto Fonseca comandou um treino tático, além de jogadas de bolas paradas e finalizações. A movimentação durou aproximadamente duas horas.

Com uma lesão na coxa esquerda, o atacante Robinho segue sob os cuidados do Departamento de Saúde do clube, assim como o atacante Tcharlles, que ainda se recupera de uma fratura na região da costela. Já os laterais Marcelo e Leandro Silva, que sentiram dores na coxa esquerda, estão concentrados e ainda fazem tratamento intensivo.

Amanhã à tarde, novamente no Estádio da Curuzu, a comissão técnica vai encerrar os preparativos para a partida diante do Botafogo-PB, que será na próxima segunda-feira (11), às 20h, pela segunda rodada do quadrangular o Campeonato Brasileiro da Série C, com transmissão e narração da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato em Belém.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Confira a lista de relacionados: Alan Cardoso, Alisson, Bruno Paulista, Danrlei, Denilson, Diego Matos, Elias Curzel, Jhonnatan, José Aldo, Laércio, Leandro Silva, Luan Santos, Marcelo, Marino, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Rafael Grampola, Ratinho, Rildo, Ruy, Victor Sallinas, Victor Souza e Willian Fazendinha.

Imagem: Jorge Luís Totti

