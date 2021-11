Papão se despede do Brasileiro da Série C 2021 com derrota na Curuzu para o Criciúma

Com mais uma derrota, pelo placar de 1 a 0, o Paysandu se despediu, na noite deste sábado, 06, do Campeonato Brasileiro da Série C 2021 e agora se volta para a Copa Verde e os preparativos para o Parazão 2022. A partida final do Quadrangular se realizou no Estádio Leônidas de Castro Sodré (Curuzu), em Belém e teve a cobertura da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PAR,Á ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Antes da partida começar foi feito um minuto de silêncio em decorrência da morte da cantora Marília Mendonça, ocorrida ontem à tarde, durante acidente de avião na Serra da Piwdade, interior de Minas Gerais.

Durante a partida, o volante Ratinho sofreu um trauma na região lateral da cabeça. O atleta teve de ser levado para o Hospital Porto Dias acompanhado do coordenador científico do clube, Júnior Furtado. Ele está consciente.

Com o resultado desta noite, o Tigre continua com esperanças de acessar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022.



O único gol da partida foi de Hernan, que marcou para o Criciúma, sem dar chance ao menos de o Papão da Curuzu se despedir de forma honrosa. A partida aconteceu sem o calor da Fiel, por medida de segurança, em razão do episódio de invasão do gramado há poucos dias.

Agora, o Bicola volta a jogar na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Copa Verde 2021. A partida será fora de casa, no estádio Modelão, em Castanhal.

Ficha Técnica

Série C

Quadrangular Decisivo

Última Rodada

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu)

Paysandu

Victor Souza, 90, Marcelo, 3. Alisson, 26. Perema, 14. Victor Sallinas, 18. Ratinho, 21. Jhonnatan, 35. Marino, 89. Ruy, 10. Marlon, 98. Robinho e 31. Thiago Santos

Técnico

Wilton Bezerra

Criciúma

Gustavo, 2. Alemão, 3. Rodrigo, 4. Marcelo Scalese, 6. Pedro Rosa, 5. Dudu Vieira, 8. Dudu Figueiredo, 7. Eduardo, 10. Felipe Mateus, 11. Silvinho e 9. Hernan

Técnico:

Claudio Tencati

Arbitragem:

Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Guilherme Dias Camilo (MG)

Marcus Vinicius Gomes (MG)

Ronei Candido Alves (MG)