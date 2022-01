Papão segue 100% invicto no Parazão e vence a Tuna por 3 a 0 no placar de A Província do Pará

O resultado do jogo da manhã deste domingo, 30, era previsível, segundo os analistas esportivos. Na segunda rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2022, o Paysandu venceu a Tuna Luso-Brasileira pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 0. O jogo começou às 9h30, o Estádio Francisco Vasques, o Souza, casa do mandante de campo, a Tuna e teve a cobertura da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato. Os gols da partida foram feitos por Genílson e Dioguinho, que marcou duas vezes. Ambos marcaram pela primeira vez com a camisa bicolor.

Diante desse resultado, o Paysandu fica na liderança do Grupo A da competição, agora com seis pontos. Já, a Tuna segue na segunda colocação do Grupo B, com apenas um ponto e os dois times voltam a disputar uma partida do Parazão no próximo domingo, 6, com todas as emoções acompanhadas pela Super Marajoara 1.310 AM. Às 9h30, no CT do Remo, a Tuna encara o Amazônia Independente. Já às 16h, o Paysandu vai impiedoso pra cima do Indepentende de Tucuruí, no estádio Navegantão, no sudeste do Pará.



PRIMEIRO TEMPO

Na fase inicial, a Tuna foi melhor até os 20 minutos, pois o grupo tinha mais a bola e rondava à área bicolor. No entanto, o volume cruzmaltino não era traduzido em finalizações, exigindo pouco do goleiro do Paysandu, Elias Curzel. As coisas mudaram na segunda metade do primeiro tempo. O Bicola ajeitou o meio de campo, passou a ter mais a bola e criar jogadas de perigo. Antes do gol, o Bicola já tinha chegado com perigo em, pelo menos, duas oportunidades, com Ricardinho e Marcelo Toscano. Após a volta da parada técnica, a produtividade bicolor foi recompensada com um gol. Ricardinho cobrou escanteio com perfeição na cabeça de Genílson que, na pequena área, mandou a bola pras redes. Esse foi o primeiro gol do zagueiro com a camisa do Papão. O clube da Curuzu ainda teve oportunidades de ampliar o placar antes do intervalo. O próprio Genílson aproveitou outro cruzamento de Ricardinho e cabeçeou pro gol, obrigando o goleiro tunante, Victor Lube, a fazer uma defesa mágica.

SEGUNDO TEMPO

Já no segundo tempo, a Tuna voltou com mudanças na equipe titular, que deram mais dinamismo ao grupo. A Águia, assim como no começo da partida, tinha mais a bola e produzia as melhores chances da segunda etapa. No entanto, a equipe pecava no último passe antes da finalização e pouco levava perigo ao goleiro Elias Curzel. A partir da metade da segunda etapa, a equipe tunante sentiu as altas temperaturas do estádio do Souza, em Belém, e caiu de rendimento. Neste momento, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, oxigenou o elenco e cresceu na partida. Uma das substituições do treinador, inclusive, se tornou o grande nome do jogo. O meia-atacante Dioguinho, ex-Remo, entrou na metade do segundo tempo e marcou duas vezes, para sacramentar o placar. Na primeira oportunidade, o jogador venceu uma disputa corporal com o lateral Michel, da Tuna, dentro da área e marcou de cabeça. Na segunda chance, já nos acréscimos, o meia aproveitou o passe de Danrlei e bateu colocado, no cantinho do gol, para dar números finais à eletrizante partida, em que a Tuna vai tentando se reerguer na elite do futebol paraense.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2022

2ª Rodada

Local: Souza

Hora: 09h30

Dia: 30/01/22

TUNA

1 – Victor Lube, 2 – Michel, 3 – Charles, 4 – Lucão, 6 – Edinaldo, 5 – Kaique, 15 – Alysson, 8 – Kauê, 17 – Dutra, 7 – Jaime, 10 – Araújo, 20 – Alexandre, 11 – Fidelis, 19 – Talyson Carioca, 9 – Paulo Rangel e 18 – Luan

Técnico:

Emerson Almeida

PAYSANDU

12 – Elias Curzel, 17 – Igor Carvalho, 30 – Genílson, 4 – Marcão, 6 – João Paulo, 21 – Bileu, 22 – Yure, 15 – Christian, 9 – Danrlei, 8 – Ricardinho, 25 – Robinho, 11 – José Aldo, 10 – Marlon, 39 – Patrick Brey, 40 – Marcelo Toscano e 38 – Dioguinho

Técnico:

Márcio Fernandes

Arbitragem:

Gustavo Ramos Melo

Rafael Ferreira Vieira

Acácio Menezes Leão

Imagens: Luís Totty/Agência Paysandu