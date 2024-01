Papão tem 100% de aproveitamento após vencer o Águia por 3 a 0 no Zinho Oliveira

O Paysandu segue invicto e é líder absoluto de seu grupo com 100% de aproveitamento após conquistar mais três pontos vencendo o atual campeão paraense, o Águia, em jogo disputado neste sábado, 27, à tarde, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no sudeste do Estado, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2024. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Os gols da partida foram marcados pelos jogadores Bryan e Nicolas.

Neste momento, o Papão tem nove pontos, três a mais que o seu maior concorrente, que não jogará neste domingo, 28, contra o Tapajós, pois a partida, que seria disputada na Arena Verde, em Paragominas, foi adiada pela Federação Paraense de Futebol – FPF.

O jogo de ontem, desde o começo,se mostrou favorável ao Bicola, que entrou no gramado do Zinho Oliveira, com superioridade técnica diante do Águia, o qual conta com apenas dois pontos em três rodadas.

Nicolas tem quatro gols em três jogos. Destaque do Bicola, o jogador é o artilheiro atual do Parazão.

PRIMEIRO TEMPO

No primeiro tempo, apesar da superioridade técnica, o jogo foi muito movimentado, mas Bryan abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Nicolas fez o segundo e o Águia partiu para cima, porém não conseguiu reverter a situação.

FASE COMPLEMENTAR

Após o intervalo, o Águia teve boas chances, porém, não conseguiu finalizar e Nicolas deu o tiro de misericórdia na rede do Azulão Marabaense. Final 3 a 0.

PANORAMA

O próximo compromisso do Papão é contra o Clube do Remo, no Mangueirão, dia 4 de fevereiro, a partir das 27h. Já o Águia encara o Santa Rosa, no próximo sábado, 03, no Ninho do Japiim, em Castanhal.

Imagens: Jorge LuísTotti/Agência Paysandu