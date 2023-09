Papão tem chance de ascender à Segundona neste sábado, em João Pessoa

O Paysandu faz mais um embate na tarde deste sábado, 23, contra o Botafogo, da Paraíba, na casa do adversário, o Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Se vencer, por qualquer resultado, o time bicolor retorna para casa elevado à tão sonhada Série B do Campeonato Brasileiro e com chances de conquistar o título de Campeão Nacional da Série C 2023. Estas são as expectativas da diretoria, da Fiel, dos jogadores e comissão técnica bicolores ao comando do veterano Hélio dos Anjos.



A partida deste sábado terá a transmissão da equipe "Titulares do Esporte" da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line.



Caso vença, o Paysandu será o primeiro clube do Brasileiro a acessar a Série B, o que será feito de forma antecipada.



No embate entre Paysandu e Botafogo, em Belém, no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, o Papão venceu o adversário pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0, gol que saiu aos 56 minutos do segundo tempo e que veio dos pés abençoados do jogador Jacy Maranhão, que não está escalado para entrar em campo nesta tarde.

HISTÓRICO

Paysandu e Botafogo-PB já se confrotaram por 16 vezes na história, com seis vitórias para o Papão, cinco para o Belo e cinco empates. Nos últimos nove anos, em quatro confrontos realizados no campo do Belo, o Papão não conseguiu uma vitória sequer. A a última vez em que o Paysandu venceu o Botafogo na Paraíba foi em 2014, ano em que o clube alviceleste conquistou o acesso para a Série B, história que pode se repetir neste sábado e que será contada pela Super Rádio Marajoara AM-1.130 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ. (Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

FICHA TÉCNICA

Botafogo-PB x Paysandu – Quarta rodada do quadrangular

Local: Estádio Almeidão / João Pessoa (PB)

Data: 23.09.2023

Horário: 16h

BOTAFOGO-PB

Mota; Ricardo Luz, Wesley Matos, Pedro Carrerete e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Renatinho; Luisinho, Mateus Anderson e Mariotto

Técnico: Felipe Felipe Surian

PAYSANDU

Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Wellington Carvalho e Kevyn; João Vieira, Geovane (Arthur) e Robinho; Nicolas Careca (Ronaldo Mendes), Vinícius Leite e Mário Sérgio

Técnico: Hélio dos Anjos

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Imagem: Agência Paysandu