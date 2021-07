Papão treina em casa e já está na capital baré para embate contra o Manaus

Em preparação para o próximo compromisso, a equipe de futebol profissional do Paysandu Sport Club finalizou, neste sábado, 24, pela manhã, seus treinos, na Curuzu. A delegação embarcou à tarde com destino a Manaus, local da partida de amanhã, domingo, 25, contra o time da casa, o Manaus.

Vinícius Eutrópio, o técnico bicolor, comandou um trabalho tático, seguido de finalizações e jogadas de bolas paradas. Antes do início da atividade de campo, os atletas assistiram a vídeos exibidos pelos analistas de desempenho como parte da preparação do grupo. Por fim, ainda houve um rachão.

O Paysandu volta a campo neste domingo (25), às 17h, contra o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

LISTA DE RELACIONADOS

Alisson, Bruno Paulista, Bruno Paulo, Danrlei, Denilson, Diego Matos, Jefferson, Jhonnatan, João Paulo, Luan Santos, Marcelo, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Ratinho, Rildo, Thiago Santos e Victor Souza.



Imagem: Vitor Castelo