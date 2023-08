Papão tropeça em Altos, no Piauí, empata em 1 a 1 e agora quer subir mais no G8

O Paysandu teve um tropeço em sua caminhada no Campeonato Brasileiro Série C na tarde deste domingo, 04, em Altos, no Estado do Maranhão. O clube paraense empatou em 1 a 1 com o Altos-PI, no momento em que briga pela classificação à segunda fase da competição. O jogo se realizou no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, válido pela 16ª rodada, com a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

A partida foi marcada pela valentia dos piauienses que, apesar de segurarem a lanterna do campeonato, foram pra cima do Papão e conquistaram um único pontinho. Os gols foram marcados por Wanderson – para o Bicola – e Marcelo – para o Jacaré.

O empate trouxe o Papão de volta ao G-8 da Série C, mas aproximou adversários na briga por uma vaga na segunda fase da competição. Agora, com 23 pontos conquistados em 16 rodadas, o Bicola tem a perseguição ferrenha do CSA, São Bernardo e Ypiranga-RS, todos com 22 pontos. Além disso, o Paysadu enxerga o maior rival, o Remo, entrar na briga pela classificação, com 20 pontos conquistados, já que venceu, ontem, sábado, 05, o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, no Mangueirão, pelo placar de 2 a 1.

Mas, depois de dois jogos longe de Belém, o Papão encara o Náutico-PE, na Curuzu, às 16h, no domingo, 13, Dia dos Pais, o que chega a ser um alívio depois de tantas viagens e cansaço físico e mental.

PRIMEIRO TEMPO

Foi de grande movimento o primeiro tempo do confronto entre Papão e Jacaré no gramado do Estádio Lindolfo Monteiro, mas isso não foi bom para os paraenses, que esperavam que, pelo fato de o adversário ocupar a parte debaixo da tabela, fossem jogar mais recuados. No entanto, o Jacaré correu pra cima dos paraenses, levou um gol, mas empatou sem demora.

Não se pode ignorar a coragem dos jogadores do Altos-PI, mas quem dominou os primeiros minutos foi o Papão que, de forma comedida, possuía a posse de bola e era dono dos principais lances de gol. Assim, aos 17 minutos, Wanderson testou para o fundo das redes uma boa cobrança de escanteio de Robinho.

A partir da abertura do placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ, o Paysandu cresceu ainda mais no jogo. Aproveitando o fato do adversário ter sentido o gol tomado, o Papão partiu pra cima em busca do segundo, mas desperdiçou muitas oportunidades. A mais flagrante delas aconteceu aos 22 minutos, quando Anilson chutou pra fora, dentro da área.

MELHORA DO ALTOS

Passado o período de “transtorno” causado pelo primeiro gol, o Altos-PI passou a ter mais a posse de bola. Por meio de uma marcação mais ferrenha no meio de campo, a equipe da casa passou a pressionar o Paysandu. Devido às boas atuações de Paulão e Wanderson, o Jacaré tinha dificuldades de penetrar na área. Portanto, precisou recorrer à bola aérea para empatar o jogo, e isso aconteceu aos 35 minutos, quando Marcelo subiu mais que todo mundo e testou para o gol uma cobrança de escanteio. O marcador igualado já era um prêmio para o Altos-PI, mas o benefício quase ficou ainda maior. No último lance da primeira etapa, Dieguinho cobrou falta com muita categoria, no ângulo, e obrigou Matheus Nogueira a fazer uma espetacular defesa.

SEGUNDO TEMPO

Sem gols. Assim foi a fase complementar da partida que, no entanto, transbordou emoção por parte das das equipes. Tanto o Paysandu quanto o Altos-PI partiram para o ataque e fizeram um jogo bastante movimentado. Nos últimos minutos, houve uma espécie de bombardeio, de ambos os lados, mas que foi parado por boas atuações dos goleiros.

Ao contrário do que seria o restante do jogo, o início da segunda etapa começou morno. O Paysandu, assim como nos 45 minutos iniciais, começou dominando a posse de bola e tendo as melhores chances. Por outro lado, o Altos-PI tentava partir para o gol em jogadas de contra-ataque, mas que eram bem desarmadas pela defesa bicolor.

MEXIDA

Hélio dos Anjos, o técnico bicolor, mexeu na equipe. Dessa forma, o Paysandu ficou mais leve, sobretudo no meio-de-campo, e passou a agredir mais o adversário. Em contrapartida, o sistema defensivo bicolor ficou mais vulnerável, o que permitiu ao Altos-PI mais chances de virar o placar.

Nos 15 minutos finais, a partida se tornou uma trocação franca de ataques. Aos 37 minutos, Mário Sérgio ficou a centímetros de alcançar cruzamento de Edílson. Já aos 50, João Vieira carimbou a trave do goleiro Vinícius. Por outro lado, aos 51, o Altos-PI levou muito perigo ao gol, em chutes desviados por Matheus Nogueira. No entanto, nenhuma equipe conseguiu fazer o gol que daria a vitória.

Ficha técnica

Altos-PI 1 x 1 Paysandu

Campeonato Brasileiro Série C

16ª rodada

Data: 6 de agosto, domingo

Hora: 16h

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina (PI)

Altos

Vinícius; Victor (Raul), Marcelo, Lucas Sousa e Bruno; Du Santos, Lucas (Mikael), Yan e Dieguinho; Manoel (Bruno H.) e Valderrama (Marcelinho)

Técnico: Cristiano Bassoli

Paysandu

Matheus Nogueira; Anilson (Edílson), Wanderson, Paulão e Eltinho (Kevyn); Jacy Maranhão (Geovane), João Vieira e Robinho; Gustavo Custódio (Vinícius Leite), Bruno Alves (Dalberto) e Mário Sérgio

Técnico: Hélio dos Anjos

Arbitragem

Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Adilson Rodrigo dos Santos (MT)

Quarto árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Imagens: José Luís Totti/Agência Paysandu