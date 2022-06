Papão vacila e amarga segunda queda na Terceirona

Foi nos minutos finais. Num descuido, o Paysandu perdeu o jogo da 11a rodada do Campeonatp Brasileiro da Série C para o Aparecidense de Goiânia e agora corre o risco de perder a liderança. A partida aconteceu na noite deste sábado, 18, com a cobertura da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

O gol saiu nos acréscimos da partida, aos 46 minutos do segundo tempo, do meia Felipe Menezes, de cabeça.

Assim, a Aparecidense quebrou a sequência de quatro vitórias seguidas do Bicola e respirou na competição.

PRIMEIRO TEMPO

Foi um primeiro tempo insosso, sem grandes chances. Aparecidense e Paysandu fizeram uma partida truncada e bastante disputada no meio de campo. A equipe paraense teve a maior posse de bola, mas não conseguiu impor seu ritmo na partida.

Marlon teve uma chance logo no início da partida, o chute levou perigo, mas foi para fora. O atacante bicolor ao lado de José Aldo, foram participativos, mas bastante marcados, não tiveram tanta liberdade. Por sua vez. a Aparecidense foi assustar somente no final do primeiro tempo, após cruzamento na área, Alex Henrique pegou o rebote e quase abre o placar.

FASE COMPLEMENTAR

Depois do intervalo, o técnico da Aparecidense mexeu na equipe e o time goiano melhorou na partida. Por outro lado, o Paysandu, manteve o domínio do jogo e sendo mais perigoso nas investidas do ataque.

QUASE

Marlon, o artilheiro da Série C, aos 4 minutos, recebeu na esquerda, tirou o marcador e chutou colocado, a bola caprichosamente bateu na trave e assustou o goleiro da Aparecidense.

O técnico Márcio Fernandes decidiu então colocar Marcelinho e Toscano, nos lugares de Robinho e Pipico, que foi figura apagada na partida. A equipe bicolor ganhou em movimentação e Toscano quase abre o placar, após cruzamento de Serginho.

Mas nos acréscimos da partida, após uma sequência de escanteios da Aparecidense, a bola foi levantada na área, desviada e na segunda trave, Felipe Menezes cabeceou sozinho, marcando o gol da vitória do clube goiano.

AGORA

Diante do resultado, a Aparecidense chegou aos 15 pontos, se afastou da zona de rebaixamento e encostou no G8. Já o Paysandu se manteve na liderança com 20 pontos, mas pode perder posições na conclusão da rodada.

O próximo jogo do Bicola é contra o Brasil de Pelotas-RS, que está na zona de rebaixamento, no domingo, 26, às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém. Já a Aparecidense vai jogar contra o Volta Redonda-RJ, também no domingo, 26, no Rio de Janeiro (RJ), ambos pela 12ª rodada do Brasileiro da Série C.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

11a Rodada

Local: Estádio Aníbal Toledo – Aparecida de Goiânia (GO)

Data: 18.06.2022

Horário: 19h

Aparecidense

Gabriel; Luan Sales, Lucas Gazal, Ricardo Lima e Rodrigues; Renato, Rodriguinho, Cardoso (Joãozinho) e Robert (Felipe Menezes); Gilvan (Rafa Marcos) e Alex Henrique (Derli)

Técnico Moacir Júnior.

Paysandu

Thiago Coelho; João Vieira, Lucas Costa, Bruno Leonardo e Patrick Brey; Mikael (Wesley), José Aldo e Serginho; Marlon, Robinho (Marcelinho) e Pipico (Toscano)

Técnico Márcio Fernandes

Arbitragem:

Árbitro: Paulo Henrique Schleich (MS)

Auxiliares: Marcos dos Santos Brito (MS) e Marcelo Grando (MS)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu