Papão vai pra cima do Santa Cruz em busca de pontos em casa

Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o grupo A da Série C segue totalmente indefinido, com apenas três pontos separando o líder do sexto colocado. Neste cenário, o Paysandu busca seguir no G4 para avançar no torneio. A equipe bicolor ocupa a quarta posição, com 21 pontos e tem como maior objetivo voltar para a Série B, onde já está seu maior adversário, o Clube do Remo.

Deste modo na sequência decisiva, o meio-campista Ruy espera manter o retrospecto positivo dos seus últimos jogos pelo Papão da Curuzu. Ele vem de quatro partidas sem derrota, com um gol anotado neste período.

Ele disse que fusca “aproveitar cada oportunidade da melhor forma, e fico feliz com essa boa sequência. Espero seguir melhorando os meus números para ajudar o time a conquistar a vaga na próxima fase”, explicou.

O Paysandu volta a campo amanhã, domingo, 5, às 18h, quando recebe o Santa Cruz. Ruy projeta o confronto na Curuzu, válido pela 15ª rodada da Série C, que terá a cobertura da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” levando todas as emoções do jogo pela Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio de Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

“Mais uma decisão pela frente, contra uma equipe que vem crescendo nas últimas rodadas. Temos nos preparado bem para fazer um grande jogo, sempre trabalhando em cima do que tem dado certo e do que precisa ser melhorado”, finalizou o meio-campista.

Imagem: John Wesley/Paysandu/Agência Paysandu