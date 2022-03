Papão vence o Águia, de Marabá, por 3 a 1 na disputa de uma vaga na final do Parazão

Na vantagem de um empate. É assim que está a situação do Paysandu depois de ter largado na frente na semifinal do Parazão 2022, ao vencer o Águia, de Marabá, pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 1, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no sudeste do Pará, a 410 quilômetros de Belém pela Alça Viária, na tarde deste domingo, 27, durante o jogo de ida. Se empatar no jogo da próxima quarta-feira, 30, na Curuzu, o Papão vai para a final com o vencedor de Remo e Tuna que também disputam a vaga na final. O jogo de hoje, como os próximos, teve e terão a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



O Águia foi superior ao Paysandu em grande parte do primeiro tempo, explorando principalmente as jogadas pela lateral-esquerda. Assim, o time do técnico Wando Costa deu mais ritmo à primeira etapa, apoiado maciçamente pela torcida, que lotou as dependências do estádio marabaense. Aos 15, Elivelton levantou bola na área, mas o goleiro Elias Curzel se adiantou e afastou o perigo. Na sequência o goleiro caiu de mau jeito e foi atendido pelo departamento médico.



Depois desse lance, o Papão passou a adiantar a marcação para tentar surpreender o adversário. A resposta do Águia vinha no contrapé, usando da velocidade, que só acabava com a necessidade de falta dos bicolores. O lá e cá deixou o jogo bastante movimentado. Mas o primeiro tempo faltou um pouco mais de poder de finalização. A deficiência bicolor foi superada aos 26, quando o time abriu o placar, através de Danrlei, fazendo 1 a 0 para os visitantes, aproveitando chute cruzado para fazer de cabeça.



Placar favorável, o Bicola se soltou em campo e passou a pressionar o Águia principalmente com jogadas pela lateral. Aos 47, Serginho aproveitou sobra de bola na área para chutar por cima de Zé Carlos, marcando o segundo dos bicolores, 2 a 0. Na etapa final os times vieram com mudanças. O Paysandu tirou Danrlei para a entrada de Henan. No Águia, Pedro Levy e Betinho foram para o jogo.

Aos cinco minutos da fase complementar, o Águia diminuiu o placar por meio de Luan Parede completando de cabeça, após bate rebate na pequena área. A torcida no Zinho Oliveira passou a empurrar o time. Aos oito, Adauto chegou na pequena área, mas o goleiro Elias Curzel cortou a chance do Águia.



Mesmo assim, o domínio dos donos da casa foi evidente por boa parte do segundo tempo, assim como no começo do jogo. Aos 16, o Águia quase marca com Adauto, mas Curzel salvou e a bola atingiu o travessão. Márcio Fernandes então colocou Dioguinho e Serginho, para deixar o time mais ofensivo pelas pontas, na tentativa de evitar o empate do Águia. No entanto, aos 34, um vacilo incrível da defesa do Águia deixou Polegar de cara para gol, que ajeitou um chute bonito e ampliou a partida. Aos 51, Luan Parede sofreu falta na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Levy desperdiçou e o jogo terminou em 3 a 1 para o Paysandu.



Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

Local: Estádio Zinho de Oliveira, Marabá-PA

Hora: 17h

Águia de Marabá

Zé Carlos; Marcelo (Pedro Levy), Rodrigo, Admilton, Elivelton (Werick Dantas); Da Silva, Gabriel, Daniel (Balão), Corujinha (Betinho); Adauto e Luan Parede

Técnico: Wando Costa

Paysandu

Elias Curzel; João Paulo, Genílson, Heverton, João Paulo; Mikael, Ricardinho (Bileu), José Aldo (Toscano); Serginho (Robinho), Marlon (Serginho) e Danrlei (Henan)

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Bárbara Roberta Costa Loiola e Acácio Menezes Leão

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu