Papão vence o Altos por 3 a 0 e se mantém na vice-liderança da Série C

O Papão da Curuzu venceu o Altos do Piauí na casa do adverário, em Teresina, pelo placar de 3 a 0, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C na noite deste sábado, 07.



Foi uma partida equilibrada, na qual os visitantes saíram com um bom resultado de 3 a 0. O placar foi bom para os bicolores, que já estão classificados e garantiram três pontos na tabela de classificação, mantendo-se na vice-liderança, com 33 pontos. O Altos-PI, de seu lado, permanece com 21 pontos, na 14ª posição. No desfecho da primeira fase, os bicolores recebem o Floresta, no próximo sábado, na Curuzu, a partir das 19 horas.



No começo, os dois times ficaram se estudando. Coube ao Altos as primeiras investidas ao ataque, com jogadas pelas laterais, sem maiores perigos à defesa bicolor. Aos 14, a melhor chance do primeiro tempo. Pressionando a saída de bola, Robinho tocou para Marlon, dentro da área, que chutou forte para a defesa do goleiro Rafael. A resposta do Altos veio através de arrancada pela direita, em bola levantada na grande área, mas a cabeceada acabou pela linha de fundo.



Assim, sem maiores movimentos, os dois times mantiveram-se na linha defensiva, até que, por reclamação, o árbitro resolveu aplicar o cartão vermelho para Marcelinho, do Paysandu, por reclamação. O primeiro tempo terminou com os dois times sem mexer o placar.

SEGUNDO TEMPO

No retorno à etapa final, o treinador do Altos fez a primeira mudança, trocando Valderrama por Marconi, enquanto o bicolor parecia aguardar a movimentação adversária para buscar o contra-ataque.



Em linhas gerais, a equipe bicolor se portou mais ofensiva, mas viu os donos da casa chegarem ao ataque com perigo, através de Paulo Rangel, aos 17 do segundo tempo, aproveitando bola levantada na grande área. O ex-jogador da Tuna quase abre o placar. Precisando do resultado, o Altos se lançou ao ataque. Aos 20, foi a vez de Dieguinho arriscar um perigoso chuta de fora da área. O técnico bicolor só movimentou o time quando sentiu que poderia ficar atrás no placar, depois que o Altos passou a pressionar no meio-campo.



Contudo, numa jogada ofensiva, os bicolores surpreenderam o adversário, abrindo o placar em uma oportunista cobrança de falta de Robinho. O atacante levantou bola na área para Genílson testar no fundo das redes, aos 23 minutos, 1 a 0. Com a vantagem no placar, o técnico Márcio Fernandes fez as primeiras mudanças. Pipico entrou na vaga de Dalberto, que quase nada produziu em campo.



O substituto acabou se mostrando mais produtivo, ao conseguir cavar uma penalidade máxima na área do Altos, após ser derrubado pelo goleiro Rafael. Na cobrança, Marlon aproveitou a oportunidade para garantir mais um gol, isolando-se de vez na artilharia da Série C, com 10 gols anotados e colocando o Paysandu com maior vantagem, de 2 a 0.

Perdendo, o Altos tentou reagir, invadindo a grande área bicolor pela direita. Na finalização de Danilo Bala, Elias Curzel conseguiu jogar para a linha de fundo. Os dois times então promoveram mais mudanças, tendo no Altos a maior necessidade de mexer no placar, para evitar o risco real de rebaixamento. Os donos da casa desceram para o ataque, mas a dificuldade em colocar a bola na área bicolor acabou travando as finalizações.



Isso foi melhor para o Bicola, que conseguiu marcar o terceiro, depois de bola levantada pela esquerda. Num bate-rebate na defesa, a bola sobrou nos pés do atacante Pipico, que só teve o trabalho de empurrar para o gol, fechando o caixão do Altos e decretando a vitória do Paysandu, pelo placar de 3 a 0.

ENCRENCA

Antes do apito final, os torcedores do Paysandu invadiram o gramado para tentar retirar as faixas, que estavam sendo mexidas por funcionários do estádio. A Polícia Militar entrou em campo para contornar a situação e a partida pode ser retomada, até o apito final do árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim

Ficha técnica:

Campeonato Brasileiro da Série C

Local: Estádio Lindolfo Monteiro

Hora: 19

Altos

Rafael; Ferrari, Ramon, Lucas, Dieyson (Thiaguinho); Valderrama (Marconi), Tibiri (Danilo Bala), Dieguinho, Elielton; Manoel e Betinho (Paulo Rangel)

Técnico: Fernando Tonet

Paysandu

Elias Curzel; Leandro Silva, Naylhor, Genílson, Patrick Brey; Mikael, João Vieira (João Henrique), Gabriel Davis, Marlon (Alessandro Vinicius); Robinho (Dioguinho) e Dalberto (Pipico)

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem:

Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) – (AL)

Quarto árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Imagens: Luis Totti/Agência Paysandu