Papão vence o Altos por 3 a 2 em sábado inspirado no Piauí

O Paysandu, o Papão da Curuzu deu uma forra! O Bicola deu a volta por cima e um show de gols numa tarde/noite inspirada na capital piauiense, ao derrotar o Altos pelo placar de 3 a 2, faturando mais três pontos e se consolidando no G-4 e a caminho rápido da classificação que poderá render o grande anseio de o clube paraense voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. A partida emocionante que teve direito a cinco gols, entre eles um contra, teve a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

Foi uma partida difícil e nem um pingo parada, sem graça. Assim, o Bicola manteve o bom retrospecto como visitante e deu um passo largo para confirmar uma vaga na segunda fase da Série C.

Com esse resultado, o Paysandu assume a liderança, com 27 pontos. Logo atrás vem o Manaus, com 25, porém o time amazonense ainda joga na rodada. Caso o Gavião vença o Ferroviário-CE amanha, domingo, 19, às 16h, retoma a ponta do Grupo A, porém também garante ao Paysandu a classificação antecipada ao quadrangular.

Agora, o Papão só volta a campo no próximo sábado, 25, contra o próprio Manaus, na rodada final da fase de grupos. A partida será na Curuzu, em Belém, às 17h. Por sua vez, o Altos-PI visita o Jacuipense, no mesmo dia e horário.

PRIMEIRO TEMPO

Logo no começo, observou-se que o Altos-PI pressionou o Bicola, que respondeu imediatamente. Aos 9, aproveitando, Victor Souza fez lançamento longo, a defesa do Verdão bateu cabeça, Robinho ganhou de Mimica e tocou por cima do goleiro Fábio: 1 a 0.

O jogo começou com o roteiro dos sonhos para os bicolores, com um gol precoce. Mas a felicidade durou pouco, haja vista que, aos 12, o Altos igualou o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ e da Super Marajoara AM 1.130 em bonita jogada de Manoel. Ele aproveitou bola pingada na área, tirou de Marinho e bateu forte, sem chances para Victor Souza defender.

A primeira etapa prosseguiu com o time da casa mantendo mais posse e domínio territorial. Mesmo sem fazer o abafa, o Altos conseguia manter a bola e trocar passes no campo do Papão, rondando a área principalmente pelo lado esquerda da defesa bicolor. Diego Matos teve muito trabalho para segurar Manoel e companhia e, ainda aos 32, recebeu cartão amarelo.

O começo foi animador, mas o desenrolar dos fatos transformou a história do jogo em pesadelo para a torcida alviceleste. A virada veio aos 33, e com gol contra de Leandro Silva. A bola foi alçada na área por Netinho e o lateral-direito, ao tentar fazer o corte, na verdade desviou de cabeça para dentro do gol, tirando do goleiro bicolor: 2 a 1.

A defesa do Paysandu continuou sofrendo em jogadas aéreas, dando “emoção extra” à própria torcida.

Antes do fim da primeira etapa o Papão balançou as redes mais uma vez, o quarto gol do jogo. Ruy cobrou falta da esquerda, Perema saiu de trás da defesa adversária e, em posição legal, desviou com estilo para dentro do gol. A bola ainda beijou a trave antes de entrar: 2 a 2.

ESTREIA

Depois de uma atuação apagada no primeiro tempo, apesar da assistência ao gol de Perema, Ruy não voltou para a segunda etapa e deu lugar a José Aldo, estreante meio-campista bicolor. Se o time paraense não passou a dominar o jogo, pelo menos o duelo passou a ser mais equilibrado e aberto. Os bicolores continuaram apostando nas bolas aéreas, e deu certo. Aos 9, em mais uma bola alçada, Leandro Silva se redimiu do gol contra, marcou a favor e colocou o Paysandu na frente, aproveitando sobra de bola na área: 3 a 2.

O adversário sentiu o baque, perdeu ímpeto e intensidade. À frente, o Papão soube valorizar a posse e gastar o tempo. Por isso que, aos 20, Paulinho Kobayashi trocou os homens de frente para ganhar gás novo, mas o ritmo do jogo seguiu lento, bem diferente dos 45 minutos iniciais.

Já nos minutos finais o Altos se lançou à frente em busca do empate, Cesinha acertou a trave aos 41, mas o placar não mudou mais

Ficha técnica

Altos X Payandu

Local: Estádio Albertão, Teresina (PI)

17ª Rodada – Campeonato Brasileiro – Série C

Altos

Fábio, Gean, Mimica, Lobo, Tiaguinho, Lucas Campo, Amilcar, Netinho, Manoel, Roger, Rodrigo Andrade, Juninho Arcanjo, Klenisson, Betinho e Cesinha

Técnico

Paulinho Kobayashi

Paysandu

Victor Souza, Leandro Silva, Perema, Denilson, Diego Matos, Ratinho, Jhonnatan, Marino, Ruy, Robinho, Marcelo, Rildo, Laércio, Rafael Grampola e Thiago Santos

Técnico

Roberto Fonseca

Arbitragem

Zandick Gondim Alves Júnior (RN)

Vinícius Melo de Lima (RN)

Francisco de Assis da Hora (RN)

Iudiney César Rocha E Silva (PI)

Imagem: Reprodução