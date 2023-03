Papão vence o Bragantino por 1 a 0 ao final do jogo desta noite na Curuzu e segue líder com 12 pontos

O jogo atrasado entre Paysandu e Bragantino, válido pela primeira rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional, finalmente, aconteceu na noite desta terça-feira, 28, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. Uma partida sem sal, mas que teve, ao final, o brilho da estrela de Mário Sérgio, que fez o único gol da partida, em favor do Bicola que somou mais três, tem 12 pontos e está na liderança absoluta do Parazão 2023. O Braga permanece em terceiro no Grupo A. O embate teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Agora, o Papão volta ao gramado, pelo Parazão 2023, o próximo domingo, 05, para encarar a equipe do Caeté, no Estádio Ipixunão, a partir das 15h30. O Braga encara o São Francisco, em Castanhal, a 70 quilômetros de Belém, também no mesmo horário. A partida será no estádio do Japiim da Estrada.

PRIMEIRO TEMPO

O Bragantino jogou fora de casa, com mando de campo e casa do adversário, mas não se intimidou com a situação. Partiu para o ataque sem dó nem piedade, tendo criado boas chances de gols logo aos primeiros 15 minutos. Inclusive, a melhor delas ocorreu em uma triangulação entre Balotelli e Debu. O centroavante devolveu na pequena área, mas o cabeceio foi para fora. Ufa!

Não demorou e o Bicola sentiu na pele a primeira baixa. Naylhor sentiu dores e forçou a substituição por Wanderson. A mudança não impediu que o Tubarão continuasse a investir pelo outro lado, marcando Igor Bosel, sobretudo com Debu, cavando várias entradas em profundidade. A situação não melhorou para o Paysandu. Bruno Alves levou cartão amarelo e fica de fora contra o Caeté.

A respirada do Papão se deu aos 33, quando Bruno Alves cobrou falta na área e Juan Pitbull fez o chute. A bola foi rebatida por João Paulo e na sobre João Vieira arrematou por cima do gol. Assim, o primeiro tempo foi tecnicamente insoso. No finalzinho do primeiro tempo, o dono da casa deu uma alavancada ofensiva e quase abria o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ, quando Wanderson desviou cobrança de escanteio e João Vieira armou uma meia bicicleta que resvalou no travessão.

Bruno Alves, aos 40, ainda teve desarmou Yan no campo de defesa e investiu na grande área, mas o cruzamento para a bola foi por trás de Mário Sérgio. Não deu certo.

FASE COMPLEMENTAR

Depois do intervalo, o Paysandu mostrou novidade novidade, posto que, meia Ricardinho, retornou ao time no lugar de Igor Bosel. Taticamente, o técnico Márcio Fernandes deixou o time mais ofensivo, forçando a saída pro jogo do Bragantino. No entanto, a partida recomeçou mais pegada, com muitas faltas e até os 10 minutos o Paysandu teve leve melhora, sobretudo no meio-campo, com Ricardinho na função de armador.

De seu lado, o Braga mantinha o mesmo esquema tático, forçando os contra-ataques no erro de saída do Papão. Aos 15, Debu recebeu bola adiantada após equívoco adversário e quase saiu na cara do gol, não fosse o desarme preciso de Bocanegra.

As mudanças, entretanto não deixaram o Papão mais à vontade, pois o Bragantino insistiu nas jogadas em profundidade, com destaque para Debu, que deu bastante trabalho à defesa adversária. Todavia, a partir dos 30, o Bragantino caiu de rendimento e o técnico Júnior Amorim começou a mexer no time. Primeiro veio o famoso Hatos, no lugar de Matheus Rosas, deixando o time um pouco mais recuado, porém descansado. Do outro lado, o Paysandu sacou Bruno Alves para a entrada de Stéfano, e lançou Rithely na vaga de João Pedro.

PERIGO

O Paysandu teve ainda um bom lance por alto, aos 37, quando Jimenez levantou bola pela esquerda e Ricardinho cabeceou para fora. Com o fim da partida se aproximando, o Paysandu começou a pressionar. Deste modo, aos 41, após cruzamento de Ricardinho, pela esquerda, na cabeça do atacante, veio um belo gol, cuja vantagem feriu o Tubarão, que, em desespero forçou o ataque, mas o cansaço parece ter tomado conta do grupo. Após 12 minutos de acréscimos, a partida terminou com a vitória bicolor, cem por cento invicto na competição.

Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu

Hora: 20h

Paysandu

Thiago Coelho; Igor Bosel (Ricardinho), Bocanegra, Naylhor (Wanderson), Juan Pitbull; Jimenez, João Vieira, João Pedro (Rithely), Bruno Alves (Stéfano); Vicente e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Bragantino

João Paulo; Geovane, Venílson Taperaçu, Yan Mafra, Negueba; Matheus Jhonson, Matheus Rosas (Hatos), Edicleber (Rodrigo Ainete), Dudu; Leandro Balotelli (Marudá) e Debu (Cassiano)

Técnico: Júnior Amorim

Arbitragem

Elerson Fernandes da Silva

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Felipe Souza da Silva

