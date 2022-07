Papão vence o Campinense por 3 a 1 fora de casa e segue vice-líder da Terceirona

O Paysandu conquistou importante resultado para definir a classificação à próxima fase da Série C, ao vencer, na noite deste sábado, 30, o Campinense, da Paraíba, por 3 a 1, com dois gols de Marlon, o atual artilheiro da Série C. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, com A PROVÍNCIA DO PARÁ e rede Marajoara de Comunicação, patrocínio do sempre Avistão, 50 anos vendendo mais barato na esquina da economia. As empresas são da holding do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.



Com a vitória desta noite, os bicolores se mantêm na segunda posição, com 30 pontos. O próximo compromisso do Bicola é contra o Altos, do Piauí, no domingo, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, com transmissão da Super Rádio Marajoara.



Falando do jogo, no começo, os times ficaram se estudando, mas com mais ataques dos bicolores, que não tardaram muito a encontrar o gol. Aos 15 minutos, em cobrança de lateral pela direita, a bola foi em direção à grande área, passa por Dalberto e sobra para a conclusão de Marlon. Com a vantagem anotada, o time bicolor ficou mais ajustado, deixando os espaços para a bola rolar, enquanto os donos da casa se voltaram ao ataque, sem maior perigo no primeiro tempo.

A fraca defesa do Campinense acabou dando ao Paysandu outra boa oportunidade, aos 29, quando o árbitro viu falta do goleiro Igatu em Marlon, que entrava na grande área pela esquerda. O próprio, que já havia acertado o primeiro, ampliou o placar, ganhando ainda a artilharia da competição, com nove gols marcados.



Já com dois gols, os bicolores, literalmente, se acharam em campo, mesmo tendo poucas oportunidades criadas pelo time. Os dois lances de gol saíram de falhas infantis cometidas pelo sistema defensivo do Campinense, que tentava, sem, no entanto, conseguir articular jogadas inteiras. Bom para o Papão, que saiu do primeiro tempo com vantagem.



Havia tanta dificuldade do Campinense em criar, que o o goleiro Thiago Coelho não trabalhou em boa parte do jogo. As finalizações esbarravam em algum defensor ou passavam direto pela linha de fundo. A única oportunidade real veio aos 44, com o chute de Dione à longa distância, defendido por Thiago Coelho.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Campinense provocou duas mudanças, entrando com Oliveira e Pedro Chinês nos lugares de Mascena e Emerson. A visibilidade da partida ficou comprometida pela presença de neblina no estádio Amigão. Apesar disso, o Papão se manteve atento e aos seis minutos, Marlon arriscou um belo chute de fora da área, passando bem perto do gol de Igatu.

REAÇÃO DA CASA

Aos 20, o Campinense começou a reagir, com Carlos Maia aproveitando cruzamento pela esquerda, forçando Thiago Coelho a fazer uma defesa difícil. Marlon ainda teve outra boa chance aos 23, quando entrou sozinho na área, mas o arremate foi pelo lado de fora da rede.

Com o placar desigual, o Campinense continuou a tentar os gols, até que aos 28, o árbitro marcou uma penalidade em favor dos donos da casa, dando ao time a chance de diminuir a vantagem com Dione, num belo chute alto, sem chance de defesa. O gol de diferença fez o Papão mudar, com a entrada de Marcelinho na vaga de Serginho.



Em um dos lances de maior perigo após o gol, o atacante Gui Campana foi derrubado na grande área pelo goleiro Thiago Coelho. O árbitro não deu a penalidade, mas assinou o cartão amarelo para o arqueiro bicolor, que está suspenso do próximo jogo. Flávio Araújo ainda acionou Fernando Ceará no lugar de Felipe Ramon, na esperança do time se movimentar mais em direção ao ataque.

TIRO DE MISERICÓRDIA

Ao contrário disso, foi o Papão que definiu o placar, após um lançamento primoroso de José Aldo para Marcelinho, que limpou do goleiro e bateu rasteiro, definindo a vitória em 3 a 1 para o Paysandu, fora de casa.

Ficha técnica:

Campeonato Brasileiro da Série C

Local: Estádio Amigão (Campina Grande-PB)

Horário: 19h

Sábado: 30 de julho (sábado)

Campinense

Mauro Iguatu; Mascena (Oliveira), Bremer, Mateus Santana e Felipe Ramon (Fernando Ceará); Magno, Pulga (Gui Campana), Jeferson Lima, William Anicete (Carlos Maia), Dione e Emerson (Pedro Chinês)

Técnico: Flávio Araújo

Paysandu

Thiago Coelho; Igor Carvalho, Naylhor, Genílson e Patrick Brey; Mikael; Marlon, José Aldo (Gabriel Davis) e Serginho; João Vieira e Dalberto (Pipico)

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem:

Andre Rodrigo Rocha (RR)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thomé (RR) e Marcio Duarte dos Santos (RR)

Quarto árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB)

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu