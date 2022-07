Papão vence o Confiança por 1 a 0 na Curuzu

Não havia um minuto do começo do segundo tempo, quando, com um gol de Robinho, o Paysandu conseguiu uma importante vitória em casa por 1 a 0, diante da equipe do Confiança, triunfo que deixou os bicolores com 26 pontos, o mesmo número do líder Mirassol, que possui uma vitória a mais.

O jogo valeu pela 14a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e aconteceu no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, com a cobertura lance a lance de A PROVÍNCIA DO PARÁ e da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, empresas da holding do Grupo Carlos Santos, o amigo do Povo, patrocínio do sempre Avistão, 50 anos vendendo mais barato. Na fase inicial se observou um equilíbrio, com os dois times se estudando bastante. A primeira oportunidade de gol saiu do Paysandu, aos sete minutos. Patrick Brey avançou pela direita e levantou bola na área, mas o goleiro afastou o perigo.Logo aos 15 minutos do primeiro tempo veio a resposta do Confiança. Em cobrança de escanteio pela direita, Alyson desvia de cabeça e ela passa à direita do gol de Thiago Coelho. O arqueiro ficou pilhado e chamou a atenção dos defensores.E a melhor chance do primeiro tempo saiu dos pés de Marcelo Toscano, aos 25. O atacante invadiu a área, driblou a marcação e bateu no canto, mas o goleiro Everton espalmou e a redonda saiu pela linha de fundo. O primeiro tempo terminou com o placar em 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Após o retorno, aos 45 minutos finais, o Papão voltou incisivo e logo fez o que passou em branco na primeira etapa. Logo aos dois minutos, Patrick Brey arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro na pequena área. A bola passou pelos defensores e Rai tentou cortar, mas acabou empurrando para dentro.

O árbitro assinou o gol para Robinho, deixando o Paysandu na frente.O técnico Márcio Fernandes fez algumas mudanças. Danrlei entrou no lugar de Toscano e Robinho na vaga de Mikael, que havia tomado o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo. Diante do gol bicolor, o Confiança passou a reagir, tentando o empate.

Aos 10, em cobrança de falta de fora da área, Bruno Camilo soltou um chute forte que resvalou na trave. A resposta veio dois minutos depois, com Robinho pela direita e a conclusão de Danrlei, pela rede do lado de fora.As investidas do Papão da Curuzu variavam pelas laterais. Com Robinho na direita, o time ganhou mais mobilidade e poder de ataque, complicando a marcação do Confiança, que encontrava dificuldades para revidar. Bem, a partir dos 25, com as alterações promovidas pelos técnicos, a partida perdeu ritmo e o Paysandu passou a administrar o resultado, deixando a cargo de Robinho a maior parte das investidas de ataque.Vinícius Eutrópio, técnico do Confiança, fez apenas uma mudança até os 30 minutos da etapa final.

Quando o fez, realizou três alterações de uma vez, no meio-campo e ataque, entre elas a entrada de Renan Gorne no lugar de Tcharlles. Aos 49 do segundo tempo, o Confiança ainda teve uma grande chance, com Rai, completando cruzamento de cabeça. O goleiro Thiago Coelho precisou se esticar para evitar o empate no fim dos acréscimos. Com os dois times já alterados, o placar se manteve em 1 a 0, para a alegria da torcida Bicolor que marcou presença na Curuzu.O próximo compromisso do Paysandu será contra o Vitória, em Salvador, enquanto o Confiança recebe o São José em casa.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C14a. rodadaPaysandu 1 x 0 ConfiançaLocal: Estádio Leônidas Sodré de Castro – CuruzuHorário: 19hPaysanduThiago Coelho; Igor Carvalho (Wesley), Leandro Silva, Genílson, Bruno Leonardo e Patrick Brey; Mikael (Robinho) e João Vieira; Serginho (Gabriel Davis), José Aldo e Marlon; Marcelo Toscano (Danrlei) (Douglas)Técnico: Márcio FernandesConfiançaEwerton; Carlos Eduardo, Raphael, Adalberto e Rai; Bruno Camilo (Danilo Pires), Luiz Otávio e Ítalo; Matheusinho (Oliveira), Alyson (Luan Santos) e Tcharlles (Renan Gorne)Técnico: Vinícius EutrópioArbitragemDiego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Fotos: Ascom Paysandu