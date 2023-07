Papão vence o CSA na Curuzu e entra no G8 da Série C do Brasileirão

O Paysandu ganhou o terceiro jogo seguido no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o CSA pelo placar 1 a 0 no CSA, com gol de Wellington Carvalho, na noite deste domingo, 23, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém.



A partida teve a cobertura da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.1130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresas do Grupo Carlos Santos, o “amigo do povo”, com patrocínio do Avisão, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



Com o resultado, o Papão entrou no G8.



A novidade veio do técnico Hélio dos Anjos, que promoveu a estreia do lateral-direito Anílson entre os titulares. O elenco teve as voltas do volante Geovane, do lateral-esquerdo Eltinho e do zagueiro Wellington Carvalho, que ficaram de fora do Re-Pa, também pelo terceiro amarelo.

No primeiro tempo, os donos da casa começaram a partida dominando. Como buscava realizar as tramas mais pelo lado esquerdo, o Paysandu juntou vários jogadores daquele lado, atraindo o CSA para o setor. Com isso, surgiam espaços pelo lado direito. Foi aí que o Anílson apareceu.

Ele chegou bastante ao ataque ofensivo para apoiar. Isso permitiu que Mário Sérgio, escalado aberto pela direita do ataque, fosse mais para a área. Por exemplo, quando ainda no primeiro tempo, Anílson fez um corte de cabeça e já entregou a bola para Mário Sérgio. O atacante arrancou e devolveu para o lateral, que chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro, mas o Super Mário não acertou o carrinho.

É GOL!!!

Apesar de chegar bem nas jogadas pelo chão, foi pelo alto que o Paysandu marcou. Aos 22 da primeira etapa, Robinho mandou o escanteio na área e o zagueiro Wellington Carvalho subiu mais alto que todo mundo para colocar o Papão na frente.

Já no CSA, Ray Vanegas e Gabriel Taliari foram os jogadores que mais tentam levar o time para o ataque. No entanto, o último passe do Azulão não sai e, nos cruzamentos, a defesa bicolor está muito bem com Paulão e Wellington Carvalho.

FASE COMPLEMENTAR

No retorno para o segundo tempo, o Paysandu assumiu uma postura reativa. Tentava forçar o CSA ao erro para matar a partida na velocidade, mas sem sucesso. Enquanto isso, o Azulão melhorou – ainda que sem muita efetividade.

Mais pelas pontas, tentando aproveitar as características mais ofensivas dos laterais do Paysandu. Era assim que o time alagoano chegava. O CSA buscava inverter bastante as jogadas, na tentativa de chegar um buraco na defesa bicolor, que está bem postada, ou um espaço para cruzar. Quem aparecia mais pelo meio, tentando criar era Gabriel Taliari. Porém, o time não conseguiu causar perigo real para Matheus Nogueira e assim a partida terminou: Paysandu 1×0 CSA.

Agora, o Paysandu volta a campo no próximo domingo, 30, às 16h, na Arena das Dunas, contra o América-RN. Caso vença, o Paysandu pode abrir vantagem dentro do G8 e dar mais um passo importante para na luta pela classificação para o quadrangular de acesso da Série C, o sonho da Fiel.

Ficha técnica

Na Curuzu, Paysandu vence o CSA e entra no G8 da Série C; confira

Papão chega à terceira vitória seguida pelo Bicola

Ícone Facebook

Ícone Twitter

Ícone WhatsappAndre Gomes

23.07.23 20h58

Thiago Gomes / O Liberal

fonteWellington Carvalho marcou o único gol da partida, que deu a vitória ao Papão (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu venceu a terceira seguida na Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão fez 1 a 0 no CSA, gol de Wellington Carvalho, na noite deste domingo (23), no Estádio da Curuzu. Com o triunfo, o Papão termina a rodada no G8 – falta saber se na sétima (atual colocação) ou oitava posição.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Como novidades, o técnico Hélio dos Anjos promoveu a estreia do lateral-direito Anílson entre os titulares (já que Edílson e João Vieira estavam suspensos). O time também contou com as voltas do volante Geovane, do lateral-esquerdo Eltinho e do zagueiro Wellington Carvalho, que ficaram de fora do Re-Pa, também pelo terceiro amarelo.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Estreia positiva

O time da casa começou a partida já tomando a iniciativa. Como buscava realizar as tramas mais pelo lado esquerdo, o Paysandu juntou vários jogadores daquele lado, atraindo o CSA para o setor. Com isso, surgiam espaços pelo lado direito. Foi aí que o Anílson apareceu.

Bastante participativo na partida, mesmo amarelado, Anilson chegou bastante ao ataque ofensivo para apoiar. Isso permitiu que Mário Sérgio, escalado aberto pela direita do ataque, fosse mais para a área. Por exemplo, quando ainda no primeiro tempo, Anílson fez um corte de cabeça e já entregou a bola para Mário Sérgio. O atacante arrancou e devolveu para o lateral, que chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro, mas o Super Mário não acertou o carrinho.

O gol

Apesar de chegar bem nas jogadas pelo chão, foi pelo alto que o Paysandu marcou. Aos 22 da primeira etapa, Robinho mandou o escanteio na área e o zagueiro Wellington Carvalho subiu mais alto que todo mundo para colocar o Papão na frente.

CSA

Já pelo lado dos visitantes, Ray Vanegas e Gabriel Taliari foram os jogadores que mais tentam levar o CSA para o ataque. No entanto, o último passe do Azulão não sai e, nos cruzamentos, a defesa bicolor está muito bem com Paulão e Wellington Carvalho.

Segundo tempo

A partir da etapa final, o Paysandu assumiu uma postura reativa. Tentava forçar o CSA ao erro para matar a partida na velocidade, mas sem sucesso. Enquanto isso, o Azulão melhorou – ainda que sem muita efetividade.

A equipe alagoana chegava mais pelas pontas, tentando aproveitar as características mais ofensivas dos laterais do Paysandu. O CSA buscava inverter bastante as jogadas, na tentativa de chegar um buraco na defesa bicolor, que está bem postada, ou um espaço para cruzar. Quem aparecia mais pelo meio, tentando criar era Gabriel Taliari. Porém, o time não conseguiu causar perigo real para Matheus Nogueira e assim a partida terminou: Paysandu 1×0 CSA.

Próximo jogo

O próximo desafio do Paysandu é fora de casa. No domingo (30), às 16h, na Arena das Dunas, contra o América-RN. Caso vença, o Paysandu pode abrir vantagem dentro do G8 e dar mais um passo importante para na luta pela classificação para o quadrangular de acesso da Série C. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu 1×0 CSA

Brasileirão Série C – 14ª rodada da primeira fase

Data: 23/07/2023

Horário: 19h

Local: Curuzu

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Mateus Olivério Rocha (RS)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Paysandu

Matheus Nogueira; Anilson, Wellington Carvalho (Wanderson), Paulão e Eltinho (Kevyn); Jacy Maranhão, Geovane e Robinho (Leandrinho); Mário Sérgio, Nicolas Careca (Bruno Alves) e Vinícius Leite (Gustavo Custódio)

Técnico: Hélio dos Anjos

CSA

Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster e Ernandes (Rhuan); Moisés Ribeiro (Rhayner), Marciel, Tomas Bastos (Jô) e Iago Teles; Gabriel Taliari e Ray Vanegas (Júnior Todinho)

Técnico: Marcelo Cabo

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu