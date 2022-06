Papão vence o Ferroviário no Ceará e assume a vice-liderança da Série C

O Paysandu está com toda a moral no Campeonato Brasileiro da Série C. O clube paraense venceu fora de casa, o Ferroviário, do Estado do Ceará, na noite deste domingo, 05, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ marcava 2 a 1 para o Bicola quando foi dado o apito final da partida que teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas da holding do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



E a vitória chega no retorno ao time do atacante Marlon, que teve uma noite mágica em Fortaleza, onde marcou dois gols. Assim, o Papão da Curuzu somou três pontos importantes e alcançou a vice-liderança da Série C com 18 pontos conquistados.

Com o resultado, o time paraense foi aos 18 pontos na segunda colocação. Já o rival cearense perdeu a segunda partida seguida e agora aparece em 11º, com 12 pontos. A partida desta noite valeu pela nona rodada da Terceirona.

Marlon retornou à equipe após cumprir suspensão diante do Manaus-AM e mostrou os motivos de ser considerado uma peça importante na equipe do técnico Márcio Fernandes.



Edson Carius, de pênalti, descontou para os cearenses. No geral, o Papão não apresentou o domínio que costuma ter nas partidas e soube sofrer ao longo da partida. O goleiro Thiago Coelho foi o grande destaque da equipe no duelo.



PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com um perde e ganha de bola. Correria, passes errados, marcações fortes e precipitações nas tentaivas de armações das jogadas. Entretanto, ninguém conseguia trabalhar a bola. As equipes estavam bem compactas na marcação e forçavam erros nas saídas de bola do adversário. O Paysandu melhorou e passou a dominar as ações da partida.



Logo aos 17 minutos, após chegada pela esquerda, a bola sobrou para Wagninho, que chutou e Thiago salvou o Papão com uma bela defesa. Na sequência, Robinho puxou ataque, tocou para Patrick Brey que invadia a área e chutou para a defesa de Jonathan, que deu rebote e Marlon abriu o placar, marcando o quarto gol dele na Série C e o sétimo na temporada.

Depois desse gol, o que se viu foi o Ferrão indo para cima e o Paysandu recuar suas linhas. O Lobo sofreu com a pressão imposta pelos donos da casa e não assustou mais. Aos 29, depois de cruzamento na área, a bola sobrou para Alemão, que, de cara com o gol, isolou. O jogo foi caminhando para o fim dos primeiros 45 minutos e, apesar do volume, o Tubarão não conseguiu chegar ao gol de Thiago.



FASE FINAL

Com a mesma postura de aceitar a pressão, o Bicola volta ao gramado no segundo tempo. A equipe tentava contra-ataques, mas sem sucesso. O tempo foi passando e nada da equipe de Márcio Fernandes acordar. Aos 15 minutos, Maicon Assis enfiou bela bola para Matheus Anderson, que recebeu de cara com Thiago, perdeu tempo, tocou para o meio e viu a zaga cortar o perigo. Era só rolar no primeiro momento para Edson Carius.



Marlon recebeu na esquerda, tocou no fundo para José Aldo, que rolou para trás, aos 22 minutos do segundo tempo. O camisa 10 chegou batendo e aumentou o placar, fazendo o quinto dele na Terceirona e o oitavo na temporada. Daí em diante, a pressão aumentou. Aos 39, Edson Carius sofreu pênalti duvidoso, cobrou e converteu. Thiago ainda fez uma bela defesa e garantiu a vitória bicolor.

Na 10ª rodada da Série C do Brasileiro, o Paysandu tem encontro marcado com o Botafogo-PB. Os bicolores recebem o Belo no próximo domingo, 12, às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém. No mesmo dia, mas às 15h, Ferroviário irá encarar o Altos, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, capital do Estado do Piauí.



Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

9ª Rodad

Local: Estádio Presidente Vargas – Fortaleza (CE)

Data: 05.06.2022

Horário: 19h

Ferroviário

Jonathan; Yuri (Lionn), Vitão, Éder Lima e Emerson; Alemão, Natan (Breno), Wagninho (Mateus Anderson), Dudu, Maicon Assis e Edson Cariús

Técnico: Roberto Fonseca

Paysandu

Thiago Coelho; Leandro Silva, Lucas Costa, Genílson e Patrick Brey; Mikael (Bruno Leonardo) e João Vieira; José Aldo (Marcelinho), Marlon (João Paulo), Robinho (Gabriel Davis) e Pipico (Danrlei)

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem:

Paulo Henrique de melo Salmazio – (MS)

Auxiliares: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)

Quarto árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)



Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu