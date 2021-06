Papão vence o Floresta no caldeirão do adversário e está no G-4

A depender da delegação do Paysandu que foi hostilizada no Aeroporto Internacional de Belém, por alguns torcedores, ao embarcar para Fortaleza, a resposta está dada: o Bicola venceu o Floresta pelo placar de A Província do Pará, Super Rádio Marajoara AM-1.130, Rede Marajoara de Rádio AM e FM e TV Marajoara Canal 50.1 e 2 a 0, com as finalizações tendo sido perfeitas já na fase complementar da partida que começou às 15h30, no Estádio do Domingão, na cidade de Horizonte, zona metropolitana de Fortaleza. Agora, o Papão da Curuzu está na zona de conforto, o G-4 do Campeonato Brasileiro da Série C.

A vitória foi o presente de aniversário do técnico Vinícius Eutrópio, quando os bicolores quebraram o encanto de resultados infelizes da rodadas passadas. O Paysandu dá um bom salto na tabela da Série C agora com 8 pontos ganhos.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi sem graça, sem técnica. Houve apenas duas jogadas de efeitos, duas bolas nas traves do Paysandu. Uma logo no começo de jogo em que o zagueiro Perema desviou de cabeça e a bola foi ao travessão. A outra aconteceu numa cobrança de falta. O lateral Tony, ex-bicolor, chutou nas traves, isso aos 22 minutos.

O Floresta foi mais agressivo na fase inicial com mais de troca de bola em busca do gol. O Paysandu tinha dificuldade para sair jogando, pois era travado pela zaga do adversário e precisa recomeçar a jogada.



O Floresta chuta mais ao gol de Victor Souza. Apesar da pressão, o goleiro bicolor não fez defesas importantes. As poucas jogadas bicolores se resumia nas trocas de passes Bruno Paulista e Nicolas.

Num lance de ataque do Papão, aos 41’, Bruno Paulista chuta, mas a zaga do Floresta corta e Douglas Dias tenta evitar a saída.

Já aos 44’ Elielton, outro ex- bicolor toca para Eduardo que tenta finalizar. A defesa bicolor alivia o perigo. No lance Ratinho toma carrinho de Bruno Paulista e reclama de dor.

FASE COMPLEMENTAR

Ao retornar para o segundo tempo a coisa mudou da água para o vinho. O Paysandu voltou com uma postura mais agressiva e passou ter mais consistência no jogo querendo marcar o gol.

Aos 17 minutos o atacante Alisson Mira, do Floresta, foi expulso por dar uma cotovelada em Bruno Paulista. Com um jogador a mais o Papão foi tomando conta de campo.

Bruno Paulista e Robinho saíram para entrada de Luan Santos e Ruy, respectivamente.

Aos 27 minutos, Marlon, numa jogada pela direita saiu, fez o cruzamento e Nicolas chutou. O goleiro Douglas Dias conseguiu defender.

GOL

A pressão bicolor era contínua e aos 29 minutos, o Papão marcou com Diego Matos, que acertou um chute impiedoso e de longe, num golaço. Houve cobrança de escanteio, a defesa do Floresta cortou. A bola ficou para Diego Matos no meio-campo. De longe, ele chutou com força e contou com a falha do Douglas Dias, que espalmou a bola para dentro do gol.

FOI FATAL

O Papão deu tiro fatal no Lobo da Vila aos 41 minutos com o gol de Denilson, Luan Santos cruzou para área, Denilson, de costas, cabeceia para o gol e faz o segundo do time bicolor.

Bom, finalizado esse compromisso, o Paysandu continuará no Nordeste, já que, no sábado (3) joga em Recife-PE, diante do Santa Cruz, no Arrudão, às 19h. O Floresta, por sua vez, enfrenta o Altos-PI no domingo (4) às 16h.

FICHA TÉCNICA

Floresta-CE 0 x 2 Paysandu- PA

Floresta

Douglas Dias; Tony, Allison, William Goiano e Fábio Alves; Jô, Marconi (Thalisson), Eduardo (Flávio Torres) e Elielton (Deysinho); Alison e Carlos Renato (Yuri Naves).

Técnico: Leston Junior

Paysandu

Victor Souza; Israel, Perema, Denilson, Diego Matos; Bruno Paulista (Luan Santos), Jhonnatan, Ratinho (Paulo Roberto); Marlon (Laercio), Robinho (Ruy) e Nicolas (Patrick Carvalho).

Técnico Vinícius Eutrópio

5ª rodada – Série C

Local: Domingão – Horizonte (CE)

Hora: 15h30

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (CD/PE)

Árbitro Assistente 1: Clovis Amaral da Silva (AB/PE)

Árbitro Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (CD/PE)

Quarto Árbitro: Renato Pinheiro (CD/CE)

Cartão Amarelo: Tony, Eduardo, Floresta; Marcelo, Nicolas, Paysandu

Cartão Vermelho: Alisson Mira, do Floresta

Gols: Diego Matos 29/2T, Denilson, 41/2T