Papão vence o Jacuipiense por 2 a 0 na Bahia e dá um chute na crise

O Paysandu volta a respirar no Brasileiro da Série C e espanta a crise que se desenrola na Curuzu com a diretoria e a torcida. Depois de dominar por completo o jogo contra o Jacuipiense, da Bahia, sentindo-se como se estivesse jogando em casa, no estádio do Pituaçu, em Salvador, os bicolores somaram na tabela ao fazer 2 a 0 no adversário, cravando quatro pontos para a Curuzu no placar de A Província do Pará, Super Rádio Marajoara AM 1.130 e TV Marajoara Canal 50.1. O Jacuipiense, que ficou sempre jogando pela lateral, continua com apenas um ponto, assim deixando acesa a luz do perigo naquelas bandas.



Com esse resultado, o Bicolor reage na competição e dorme na quinta posição do Grupo A, com quatro pontos. O Jacupa, por outro lado, segue sem vencer, com um, e agora é o lanterna da competição.

EFICIÊNCIA

Buscando a primeira vitória, Jacuipense-BA e Paysandu protagonizaram um duelo aberto. Aos 7 do primeiro tempo, o Jacupa teve a primeira chance após grande jogada de Luan. Em grande defesa, o goleiro bicolor evitou a abertura do placar. E, nisso, quem se deu bem foi o Papão da Curuzu. Ainda no primeiro tempo, o duelo foi decidido através do atacante Marlon, que teve grande atuação na equipe do técnico Vinícius Eutrópio que, também, fica numa posição mais confortável para desenvolver o que sabe em busca dos resultados que o Paysandu está pleiteando.



Aos 22 minutos, Marlon recebeu bom passe de Nícolas e acertou uma bomba no fundo das redes. Dez minutos depois, veio o segundo. Após fazer grande jogada e deixar Kanu na saudade, ele acabou vendo a bola escapar do seu domínio, mas bater em Gedeílson e morrer nas redes. Na segunda etapa, o duelo esfriou bastante. Com isso, a vitória paraense foi confirmada.

MUDANÇAS

O segundo tempo começou com novidades no Jacuipense. Entraram no jogo Tenório e Ruan Levine nos lugares de Geovane Itinga e Luís Fernando, respectivamente.

O Paysandu voltou com a mesma equipe da etapa inicial, mas foi obrigado a mexer devido à lesão de Bruno Paulista, aos 11 minutos. Alisson entrou no jogo e passou atuar na zaga, já Denilson foi para o meio-campo.



Ao final da partida, Marlon disse à reportagem de A Província do Pará estar muito agradecido pela ajuda de Deus nessa partida e que, a partir de agora a tendência é o grupo ir melhorado e se superando para conquistar o maior objetivo que é o título e o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

PRÓXIMOS JOGOS

Jacuipense-BA e Paysandu-PA voltam a campo nas próximas semanas, pela Série C. No próximo sábado (19), o Papão da Curuzu recebe o Volta Redonda-RJ no Estádio da Curuzu, em Belém-PA, buscando a segunda vitória seguida. O duelo ocorrerá às 17h. Na segunda-feira seguinte (21), o Leão do Sisal visita o Santa Cruz-PE no Estádio do Arruda, em Recife-PE, às 20h.

FICHA TÉCNICA

Paysandu-PA X Jacuipiense-BH

Local: Estádio do Pituaçu – Salvador

Paysandu-PA

Victor Souza; Israel, Perema, Denilson e Bruno Collaço; Bruno Paulista (Alisson), Paulinho (João Paulo) e Ratinho; Marlon (Marcelo), Ari Moura (Robinho) e Nicolas

Técnico: Vinicius Eutrópio

Jacuipense-BA

Vítor; Gedeílson, Tiago Alves, Kanu e Djavan; Charles, Luís Fernando (Tenório) e Renato Henrique (Danilo Rios); Jeremias (Perozo), Luan (Bambam) e Geovane Itinga (Levine)

Técnico: Jonilson Veloso