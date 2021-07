Papão vence o lanterna Santa Cruz e assume a liderança da Série C

Foi debaixo de um toró que o Paysandu, do Pará, venceu, na noite deste sábado, no Estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco, o Santa Cruz, lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C, pelo placar de 2 a 1 de A Província do Pará, Super Rádio Marajoara AM-1.130, Rede Marajoara de Rádio e TV Marajoara Canal 50.1, em partida válida pela 6ª Rodada da competição. Com este resultado, o clube paraense, que já está há mais de duas semanas na região Nordeste do Brasil, volta para casa na liderança do grupo A. O Papão da Curuzu não perde há quatro jogos e vai aguardar o Ferroviário, na Curuzu, em Belém, no domingo, 11.



Os gols foram de Nicolas, que abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, e de Ratinho, de cabeça para a rede, aos 32 do segundo tempo pelo Paysandu, e de Pipico, do Santa Cruz, aos 47 da fase complementar e já na fase de acréscimos.

O Papão é o primeiro colocado do Grupo A e soma 11 pontos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. O time ultrapassou o então líder Manaus. Agora, a classificação é esta: 1ª Paysandu (11); 2º Manaus-AM (10), 3º Tombense-MG (9) e 4º Volta Redonda-RJ 9.

PRIMEIRO TEMPO

Logo nos primeiros 10 minutos, o Santa Cruz tentou pressionar e recuperar a bola no meio de campo, para depois explorar os chutes de longa distância e surpreender Victor Souza. Enquanto isso, o Paysandu buscou a bola aérea de Nicolas com cruzamentos dos laterais, porém o artilheiro bicolor vivia isolado na área. Nada se alterou durante os 21 minutos iniciais, oportunidade em que o Bicola Paraense adiantou as linhas para marcar a saída de bola do Santa. O zagueiro Junior Sergipano errou o passe e entregou para Nicolas, que só teve o trabalho de dominar e bater de pé direito e abrir o placar.



Pronto! Desde então, o Paysandu buscou empurrar a pressão para o adversário. A equipe recuou ainda mais as linhas. Quando recuperava a bola, acionava Nicolas, e o artilheiro chamava a falta. Por outro lado, o Papão ficou sem contra-ataque, com ambos os pontas – Marlon e Robinho – se preocupado mais com as subidas dos laterais rivais.

SEGUNDO TEMPO

Ao voltar para o segundo tempo, o Santa Cruz estava disposto a se lançar no ataque. No entanto, isso deu mais espaços para o Paysandu, que saia da defesa para o ataque com maior facilidade. No entanto, o Papão não conseguia aproveitar os contra-ataques. Até que veio a mão do técnico Vinícius Eutrópio.

Assim, com a entrada de Paulinho na vaga de Bruno Paulista, a configuração no meio bicolor mudou. Paulinho e Jhonnatan ficaram à frente da defesa, enquanto Ratinho ganhou mais liberdade. Isso deu mais fluidez ao ataque do Papão.

GOOOOOOOOL

Aos 33, dois jogadores que Eutrópio colocou no segundo tempo tiveram protagonismo na jogada do segundo gol. Paulo Roberto deu um belo passe para Laércio na ponta-direita, que cruzou e Nicolas furou. No rebote da defesa, Ratinho, quase na pequena área, cabecear para o gol.

Mas, nos acréscimos, Levi cobrou escanteio para a área, a defesa do Paysandu vacilou, e Pipico descontou, fazendo o gol da casa, mas o resultado já estava selado, com mais gtrês pontos para o Papão: Paysandu 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Santa Cruz X Payandu

6ª Rodada, Brasileiro Série C

Local:

Estádio do Arruda, Recife (PE)

Santa Cruz, Jordan, Weriton, Júnior Sergipano, Rafael Castro, Gilmar, Maycon Lucas, Karl; Bustamante, Madson, Lucas Batatinha e Wallace

Técnico

Roberto Fernandes

Paysandu

Victor Souza, Israel, Perema, Denilson, Diego Matos, Bruno Paulista, Jhonnatan, Ratinho; Marlon, Robinho e Nicolas,

Técnico

Vinícius Eutrópio

Arbitragem

Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Amanda Pinto Matias (SP)

Cesar Pereira Leite (PE)