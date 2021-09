Papão vence o Santa Cruz na Curuzu e volta ao G-4 do Brasileiro

O Papão da Curuzu venceu em casa na noite deste domingo, 05. Venceu com raça do No dia da Raça, com um gol de Marino, atleta que se mostrou importante durante os sofridos 90 minutos de partida, cujos lances e emoções foram transmitidos em detalhes pela Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio de Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”. A partida teve a narração de Carlos Magno e comentários de Gabriel Freitas, da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super. O jogo foi válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Papão volta a campo na segunda-feira da próxima semana, dia 13, jogando contra o Ferroviário, do Ceará na cidade de Itatinga, no CT do Ceará, a partir das 15h. No jogo de hoje, Leandro Silva, Ruy e Marlon saíram machucados e podem desfalcar o Bicola no próximo compromisso.

Com este resultado de 1 a 0 sobre a equipe do Santa Cruz, de Pernambuco, o Paysandu fatura três importantes pontos e volta ao G4 da competição, pois está com 24 pontos e se tornou hoje o vice-líder, empatado com o Manaus-AM, porém, a equipe amazonense leva vantagem, por ter uma vitória a mais (seis contra 7). Ainda há, no entanto, o perigo de ser ultrapassado pelo Tombense, de Minas Gerais, e Botafogo, da Paraíba.



Já o Santa Cruz-PE continua na lanterna do grupo com 11 pontos, um atrás do Jacuipense-BA e cinco a menos que o Floresta-CE, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

PRIMEIRO TEMPO

De um lado, um clube brigando pelo G4 e outro lutando para permanecer na Série C. Desta forma, partida tinha tudo para ser movimentada, porém, as equipes do Papão e da Cobra Coral fizeram um primeiro tempo fraco, com bastante erros de passes e poucas chances de gols.

Rildo sentiu desconforto na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico do Paysandu, por isso, a equipe bicolor entrou com Luan no ataque e com o criticado Ruy no meio. Na primeira etapa poucas emoções, com u7ma chance para cada lado, pelo Paysandu com Marlon, já pelo Santa Cruz Wallace.

LESÕES

O Paysandu perdeu dois jogadores na fase inicial, o que fez técnico Roberto Fonseca mexer na equipe. O primeiro foi Paulo Roberto, que deu lugar a Paulinho. Já na reta final foi a vez de Marlon, que não voltou após o intervalo, entrando Robinho em seu lugar.

SEGUNDO TEMPLO

Os bicolores teveram dificuldades na criação de jogadas, mais ainda sem a presença de Rildo, principal atleta bicolor, porém, na segunda etapa, apareceu o meia Ruy, que foi fundamental na construção do gol bicolor. Aos 13 minutos, a bola chegou no meia Ruy, que com um drible, tirou dois jogadores do Santa Cruz da jogada, avançou e abriu na direita para Leandro Silva, que cruzou na cabeça de Marino, que testou forte e balançou a rede do time pernambucano, Papão 1 a 0.

Atrás do marcador, o Santa Cruz se atirou ao ataque e quase chega lá com Breno Calixto, que cabeceou, a bola bateu na zaga do Papão. Os jogadores do Santinha reclamaram bastante da arbitragem e alagaram um toque de mão, mas o árbitro Douglas Marques das Flores, de São Paulo (SP), mandou seguir.

MARCAÇÃO

A equipe pernambucana continuou em cima, mandando bolas para a área bicolor e arriscando de fora da área. Já o Paysandu tentava o contra-ataque, em um deles, o atacante Luan recebeu, arrancou e enfiou para Robinho, mas na hora de finalizar mandou longe.

CARTÃO VERMELHO

Na reta final os jogadores Paulinho, do Paysandu e Maycon Lucas, do Santa Cruz, foram expulsos, mas o Papão conseguiu segurar o resultado e garantiu três pontos importantes na Série C.

FICHA TÉCNICA

15ª Rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém

Paysandu

Victor Souza, Leandro Silva, Denilson, Victor Sallinas, Diego Matos, Paulo Roberto, Paulinho, Marino, Ruy, Marlon, Luan Santos e Rafael Grampola

Técnico

Roberto Fonseca

Santa Cruz

Jordan, Lucas Rodrigues, Breno Calixto, Wiliam Alves, Leonan, Maycon Lucas, Vitinho,

Janilson, Levi, Pipico e Wallace

Técnico

Roberto Fernandes

Arbitragem:

Douglas Marques das Flores (SP)

Anderson José Moraes Coelho (SP)

Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Ignacio José de Almeida Pedro (PA)

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu