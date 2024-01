Papão vence o Santa Rosa na estreia no Campeonato Paraense de 2024

O Paysandu, que estreiou na noite deste sábado, 20, no Campeonato Paraense de Futebol Profissional, Parazão 2024, faturou os primeiros três pontos, ao derrotar a equipe do Santa Rosa pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0, em jogo difícil no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão. O Bicola está empatado em pontos com o Caeté, o qual, de manhã, venceu, no Souza, o São Francisco.O gol da partida foi marcado pelo jogador Nicolas, no segundo Tempo.No primeiro tempo, as duas equipes fecharam a retranca e o Santa Rosa chegou a assustar os bicolores.

Entretanto, o Paysamdu mostrou a superioridade técnica e conseguiu o primeiro resultado positivo em noite de festa no Mangueirão que teve a transmissão da equipe dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ on-line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Imagens: Ascom Paysandu