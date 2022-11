Papão vence o verdão do Tocantins por 2 a 0 e está na semifinais da Copa Verde

Por 2 a 0 na noite de ontem terça-feira (1°), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. Foi assim que o Paysandu ganhou o Tocantinópolis, do Estado do Tocantins, encerrando a primeira fase da Copa Verde e já está nas semifinais da competição, onde poderá enfrentar até a Tuna Luso Brasileira, num confronto inédito na competição. Os gols do volante João Vieira e do zagueiro Genílson, com todas as emoções levada ao rádio ouvinte pela Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas da holding do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



Em campo, a equipe de Márcio Fernandes aproveitou a fragilidade do adversário e até teve chances para marcar mais vezes na primeira etapa, mas fez o suficiente para avançar. Sem surpresas, até por ser apenas a segunda partida do time após a eliminação na Série C do Brasileiro, o Paysandu apresentou um ritmo médio no primeiro tempo e mais baixo, na etapa afinal. Mas o Papão foi a campo no esquema 4-1-4-1, com as novidades sendo o retorno do goleiro Thiago Coelho, após o casório no fim de semana, e a primeira titularidade de Thiago Ennes. Desde os primeiros minutos, o Papão juntou no lado esquerdo algumas das melhores armas ofensivas do time – Patrick Brey, José Aldo e Marlon – e conseguiu assim criar oportunidades.



Diante de toda atenção do Tocantinópolis-TO, o principal beneficiado foi João Veira, que aproveitou o espaço deixado pelo adversário para ser o elemento surpresa na área do Verdão do Norte. Após pelo menos duas jogadas trabalhadas pela esquerda que foram má finalizadas, foi desta mesma forma que veio o primeiro gol dos bicolores na partida.

Logo aos 22 do primeiro tempo, o meia José Aldo tabelou com o atacante Marlon, que cruzou rasteiro para João Vieira. Desta vez, o volante – que havia desperdiçado as duas chances anteriores – não deu mole desta vez e mandou no cantinho do goleiro Jean Silva, abrindo o placar para o clube paraense.

FALHAS

Apesar de ser melhor, sempre ter mais de 60% de posse de bola e ter criado as chances mais agudas da partida, o Paysandu não esteve cômodo na defesa. Enquanto buscava o gol desde o primeiro minuto, o sistema bicolor foi incapaz de impedir que o Tocantinópolis-TO acreditasse que o empate seria possível.

Seja no contra-ataque ou por erros defensivos, as oportunidades do Verdão foram perigosas. Como no erro de saída de bola do zagueiro e capitão bicolor Genílson. Para alívio do Papão, Thiago Coelho apareceu para salvar a tentativa do paraense Bilau, principal jogador rival.

Já na reta final, quando o jogo já parecia caminhar para o solitário 1 a 0 no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ, o meia Gabriel Davis cobrou falta para a área. O zagueiro Genílson, em condição de impedimento, subiu mais alto que todo mundo e testou para o fundo do gol e fechou a conta.



Além da vitória e do funcionamento do lado esquerdo, o Paysandu teve mais algumas notas positivas, pensando nas semifinais da Copa Verde. Autor do gol, João Vieira teve uma das melhores atuações com a camisa bicolor, recuperando a bola na defesa e puxando contra-ataques, que muitas vezes os companheiros decidiam mal.

No segundo tempo, quando partida havia perdido algum ritmo, o atacante Dioguinho entrou em campo e tentou agitar o duelo, forçando o goleiro Jean Silva a fazer boas defesas. E, por fim, mesmo com o sistema defensivo ter cedido alguns ataques perigosos ao rival, a equipe terminou mais um confronto sem tomar gols.

AGORA…

Agora, o Paysandu aguarda o classificado de Tuna Luso x São Raimundo, que se enfrentam nesta quarta-feira, 02, feriado do dia de finados, às 15h, no Estádio do Souza. Nas semis, os jogos serão decididos em ida – marcada para sábado, dia 5 – e volta – marcada para o dia 08. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda confirmará os horários dos duelos.

Ficha técnica

Copa Verde – quartas de final

Paysandu x Tocantinópolis-TO

Data: 01/11/2022 (terça-feira)

Local: Estádio da Curuzu

Horário: 21h30

Paysandu

Thiago Coelho; Thiago Ennes (Jean Henrique), Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael (Gabriel Davis); Robinho (Dioguinho), João Vieira, José Aldo (Roger) e Marlon; Danrlei (Batista)

Técnico: Márcio Fernandes

Tocantinópolis

Jean Silva; Marcinho, Betão, Wanderson e Chico Bala; Otávio (Fernando Ceará) e Andrezinho; Willian (Rômulo), Hiltinho e Everton Bilau; Bidely (Wellington Júnior)

Técnico: Jairo Nascimento

Arbitragem:

Julian Negreiros de Castro (AC)

Assistentes: Rener Santos de Carvalho (AC) e Iago Bruno Carvalho Nascimento (AC)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Foto: John Wesley/Agência Paysandu