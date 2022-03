Papão vence por 1 a 0 o Tapajós e já está nas semifinais do Parazão 2022

Um jogo um pouco sem graça, em meio a um gramado alagado e com muita chuva. Paysandu e Tapajós se enfrentaram na noite desta quarta-feira, 23, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, onde os bicolores venceram pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0, com gol de Danrlei. Assim, o Papão garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paraense, e já se prepara para encarar o também semifinalista Águia de Marabá. O jogo desta noite teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Durante todo o tempo de partida, as duas equipes fizeram um jogo tecnicamente morno. O Papão jogava pelo empate, já que venceu no jogo de ida por 4 a 3. Não houve boas chances de gols e ocorreram muitos passes errados, sobretudo no setor de criação do visitante, que precisava da vitória para avançar no Parazão, após ter perdido no jogo de ida por 4 a 3. Nos 45 minutos iniciais, as melhores chances de gol saíram do lado bicolor. Aos 6 minutos, Danrlei lançou Igor Carvalho livre na área, que rolou para Ricardinho finalizar. A bola foi por cima da zaga e na sobra Serginho arremata para a defesa de Jader.Ao final da etapa, o Paysandu chegou novamente com Serginho, que achou a cabeça de Danrlei, mas a finalização saiu no meio do gol. Até ali, o empate beneficiava os bicolores, embora o time fizesse alguma pressão, principalmente através dos chutes diretos, com Ricardinho arriscando duas vezes. Na etapa final, as duas equipes voltaram sem mudanças. Nos minutos iniciais, o Paysandu manteve a pressão pelo primeiro gol, enquanto o Tapajós se reorganizava para tentar os dois gols que levariam a vaga ao time santareno.



O Boto da Amazônia, aos poucos, foi saindo ao ataque. A orientação do técnico Junior Amorim era explorar os contra-ataques laterais, mas o que se viu foi o Papão chegando com força. Aos três minutos, Ricardinho cobrou escanteio pela esquerda, Marlon desviou e Danrlei completou ao fundo da rede, abrindo o placar em 1 a 0. A vantagem obrigou o Tapajós a sair desesperadamente ao ataque, precisando de dois gols a qualquer custo para levar a decisão aos pênaltis. Aos nove, Bambelo arrancou pela esquerda, invadiu a grande área, mas o arremate fraco foi defendido pelo goleiro Curzel. O Paysandu então fez uma inversão de posições, deslocando os laterais para o lado oposto, deixando o time com maior volume de jogo, enquanto o Tapajós tinha nítidas dificuldade de ataque.

Junior Amorim fez mais uma alteração, colocando Anselmo no lugar de Amaral, na intenção de deixar o time mais ofensivo. Aos 18, Felipe Macena arriscou chute rasteiro e a bola foi na trave. Após uma dividida com a defesa, o atacante Danrlei se machucou e foi substituído por Henan. Márcio Fernandes também escalou Bileu, Christian e Dioguinho, nas vagas de Ricardinho, Mikael e Marlon. O Tapajós também, com Engleson na vaga de Fernando Portel. A partir daí, o jogo ficou parado e poucas chances de gol. Aos 52 minutos, o árbitro Dewson Fernando Freitas finalizou a partida, no placar de 1 a 0 para o Paysandu, que, no agregado venceu por 5 a 3.Sequência do campeonato



ANDAMENTO

Diante da vitória do Paysandu, os confrontos da semifinal do Parazão foram definidos. Em uma das chaves, Remo e Tuna Luso se enfrentam, enquanto Águia de Marabá e Paysandu fazem o segundo duelo pela fase final do campeonato. Os jogos ainda não têm data marcada, o que deverá ser feito pela FPF nos próximos dias.

Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional

Quartas de final

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu)

Hora: 20h

Paysandu

Elias Curzel; Igor Carvalho, Genílson, Heverton, João Paulo; Mikael (Christian), Ricardinho (Bileu), José Aldo; Serginho (Robinho), Marlon (Dioguinho) e Danrlei (Henan)

Técnico: Márcio Fernandes

Tapajós: Jader; Amaral (Anselmo), Douglas, Junior, Jackinha; Felipe Macena, Fernando Portel (Engleson), Otávio; Lucas Cipoal, Bambelo e Balotelli (Kaykinha)

Técnico: Junior Amorim

Arbitragem:

Dewson Fernando Freitas da Silva

Assistentes: Helcio Araújo Neves e Luís Diego Nascimento Lopes

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu