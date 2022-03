Papão vence por 4 a 3 o Tapajós em manhã ensolarada no Souza

O Paysandu conseguiu uma importante vitória sobre o Tapajós na manhã deste domingo, 20, no jogo de retorno do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022 e abrindo as quartas de final da competição, que aconteceu no Estádio Francisco Vasques, no Souza. O Bicola venceu pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 4 a 3, neste jogo que foi uma verdadeira chuva de gols, onde ambas as equipes se mantiveram equilibraas, apesar de alguns momentos de tensão, incluindo um pênalti em favor da equipe santarena.

Com o resultado, o Papão chegará com moral no jogo de volta contra o Tapajós. A partida será na próxima quarta-feira, a partir das 20h, no Estádio da Curuzu, com a cobertura da Super Marajoara AM-1.130.

PRIMEIRO TEMPO

O Tapajós entrou em campo disposto a atrapalhar o Paysandu. Tanto assim que foram sete gols durante toda a partida. Todavia, o Bicola saiu na frente do time santareno na disputa por vaga na semifinal do Campeonato Paraense de 2022. Com intenso calor no gramado do Souza, houve um show de gols. Foram sete bolas que balançaram as redes e o placar terminou em 4 a 3 a favor do Papão que, mesmo tendo sofrido três gols, sai vitorioso e com moral depois que já havia se ascendido o sinal de alerta na Curuzu.

Os do Bicola foram marcados por Genilson, Danrlei, Felipe Macena (contra) e Polegar. O Boto descontou com Bambelo (duas vezes) e Otávio, cobrando pênalti.

Agora, o Paysandu precisa apenas de um empate no jogo de volta para confirmar a classificação. Em caso de vitória por 1 a 0 do Tapajós, a vaga será decidida nas penalidades máximas. O time santareno precisa de ao menos dois gols de diferença no tempo regular para avançar de fase.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, aos 10 minutos, o Tapajós empatou o jogo. Primeiro Bambelo diminuiu e depois Otávio, em cobrança de pênalti, deixa tudo igual. O jogo teve momentos de tensão em campo, com o zagueiro Marcão, que deu um susto em todo mundo após se chocar com o atacante Bambelo, do Tapajós. O atleta voltou para o jogo, apesar da preocupação de todos no estádio.

No fim, o Paysandu usou a experiência para vencer o jogo. Em lance confuso, o lateral Polegar entrou na área e chutou na saída do goleiro para dar a vitória ao Papão, que conseguiu a vantagem para o jogo da volta. Resultado final: 4 a 3 para o Papão.

John Wesley/Paysandu