Papão vende o artilheiro Marlon para o Gil Vente, de Portugal e garante cifras

O Paysandu comercializou 50% dos direitos econômicos e 100% dos direitos federativos do atacante Marlon com o Gil Vicente-POR, na maior venda de um atleta da história do clube. Os valores da transação são sigilosos, conforme previsto em cláusula contratual.

Mesmo assim, o Bicola ainda detém 30% do passe de Marlon. Portanto, caso o atleta seja vendido posteriormente, o clube será beneficiado financeiramente. Os outros 20% dos seus direitos econômicos são do Porto-PE.

Contratado em novembro de 2020, Marlon, rapidamente, ganhou destaque com a camisa bicolor, já que marcou cinco gols em 12 jogos. Três meses depois da sua chegada, o Paysandu renovou o vínculo do atacante até 2024 e comprou parte dos seus direitos econômicos.

Em dois anos, Marlon disputou 90 partidas pelo Papão, balançou as redes 25 vezes e ganhou os títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde. Terminou a atual temporada como artilheiro da equipe bicolor com 16 gols marcados.

O Paysandu Sport Club agradece a Marlon pelos seus serviços prestados e deseja ao atacante sucesso na sequência da sua carreira. O jogador vai disputar a primeira divisão do Campeonato Português no próximo ano.

Imagem: John Wesley/Agência Paysandu